【減肥陷阱】自製麵包加果仁乾果易致肥　黃凱詩公開營養師低卡麵包食譜【附材料分量】

▲ 營養師黃凱詩表示，自家製的麵包一般比商業包較結實，進食了的麵粉分量無形中多了，容易致肥，所以進食的分量也要留意。（iStock照片）

新冠疫情持續，不少減肥戰友都減少外出以防感染，宅在家反而增加了烹調時間，有的煮兩味、有的焗蛋糕、有的做麵包，其中一位減肥戰友Jackie知道我近日也愛上做麵包，喜與我交流心得。

吃自製麵包反而增磅？

「我也愛做麵包，但自從吃自家製麵包後，體重日漸增加，才不過一個月，便重了4磅，於是被迫放棄。」減肥戰友Jackie苦惱地說。

「搓麵糰的過程很治癒呢！別放棄，只要認清致肥原因便可。」我告訴她。

聽罷，她大感奇怪，問道︰「人人都認為自製麵包很健康，真不明白為何會令我增磅？」

▲ 自製麵包時，若加入果仁等食材，會令麵包熱量大增。（iStock圖片）

加入果仁乾果熱量大增

「關鍵在於材料和進食分量。自製麵包被認為較健康，是因為它較商業麵包少了很多影響外觀及保質期的添加劑，從這個角度看，的確較天然。可是，健康與否，材料選配也舉足輕重。曾看過部分方包食譜，牛油和糖較多，有時還會加入果仁和乾果等，這些食材均會令麵包熱量大增。」我詳細地解釋。

Jackie點點頭說：「對呀，我也試過跟食譜做呀！加些果仁及乾果很美味的，想不到原來要致肥。」

「另一個問題是，對進食分量的誤判。平日，我們的早餐慣常吃兩片麵包，如今自製的，也吃兩片的話，分量隨時多吃了近一倍。因為自家包一般比商業包較結實，進食了的麵粉分量無形中多了。再者，自家包保質期較短，為免浪費，可能你又會在不知不覺間吃多了，以上的情況十分普遍。」我說道。

自製麵包進食分量要留意

「那麼，你有減肥麵包食譜嗎？」Jackie問道。

「試試這個吧！做出來的麵包鬆軟外，熱量也不太高，利用麵包機焗製，只消將材料一併放入，按鍵即成，十分方便。 」我向她推介。

我的自家製低卡麵包食譜材料如下：日本麵粉250克、清水140克、糖25克、牛油25克、雞蛋25克、鹽3克及酵母3克。

「焗好的麵包切成八片，中等至微胖身形女士，早餐吃一片便可，分量已等同一般市面買的兩片麵包了，可伴以雞蛋、芝士等同吃。」我提醒她。

「但我應該不算微胖啊！」她格格地笑了。