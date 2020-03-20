【黑心商人】洗潔精冒充消毒洗手液　14萬支無認證假貨流出市面涉4億韓元

▲ 黑心商人將洗潔精當消毒洗手液出售。

新冠肺炎肆虐多月，其中南韓出現社區大爆發，市面上的防疫用品持續短缺，有黑心商人就乘機發不義之財。南韓警方近日發現，有商人竟以廚房洗潔精冒充消毒洗手液出售，而且當中14萬支貨品已流出市面，涉及金額超過4億韓元（約250萬港元）。

黑心商人被捕

據韓國KBS報道，受近日的疫情影響，洗手液的供應不足，當地警方近日發現有人將廚房用的洗潔精充當消毒洗手液出售，而且部分已流出市面，網店亦有出售。

▲ 韓國有假貨消毒洗手液。（影片截圖）

記者致電賣家查詢，問及該消毒洗手液是否經食品和藥物安全部認證，對方回答是，然而，記者翻查資料，卻發現產品未獲得認證。

警方早前亦以涉嫌違反《藥事法》拘捕50歲朴姓商人，他在2月3日至3月9日期間充當中間人，將未經認證的14萬件貨品配給予批發商，銷售額達4億韓元。

雖然是假貨，但產品外型看起來像消毒洗手液，市民可以如何分辨？

▲ 留意商品的標籤。（影片截圖）

【武漢肺炎】黑心假口罩充斥市場 日本SARAYA教市民口罩分真假

1. 留意標籤

根據韓國的食藥處註冊分類，消毒洗手液需以「醫藥外用品」（의약외품）註冊，滿足食品和藥品安全部的準藥品要求，亦須按《藥事法》規定僱用藥劑師及安裝設備等條件。

惟是次發現的假冒洗手液，產品包裝上的分類是食物添加物（식품첨가물），並寫明是器具的殺菌消毒劑（기구등의 살균 소독제），而裡面裝著的其實是廚房洗潔精。

2. 政府官網查詢產品認證

江原道警察局負責人提醒，市民可以前往韓國食品藥品監督管理局網站【按此瀏覽】，可以查詢有關KF口罩或洗手液之類的準藥品是否獲得認證，警方亦已要求食品及藥物管理局分析這假洗手液是否對人體有害。

【口罩難求】黑心商人發「災難財」 低價$2.2網售冒牌3M口罩

【口罩供應】網購口罩被偷只收到空包裹 奸商以紙巾代替韓國口罩偷龍轉鳳

責任編輯：林愛娜