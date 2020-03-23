【新冠肺炎】瑪麗醫院Dirty Team抗疫無懼　坦白職責所在：「我們不是英雄」

▲ 曾自薦於瑪麗醫院B6隔離病房值班的5位醫護分享工作時的心路歷程。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，專門負責照顧確診或懷疑個案的「Ｄirty Team」向來給人一種要避之則吉的印象，好像只要是身處其中就會大大增加受感染的風險，不幸感染的話甚至會有生命危險。不過自薦於瑪麗醫院B6隔離病房的5位醫護人員就有不一樣的看法，有醫護更覺得是次經歷為工作生涯中重的里程碑。

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瑪麗醫院矯形及創傷外科醫生黃嘉衡是自願到「Dirty Team」工作的，他認為很多人會覺得這是一件極危險的事 ，認為自己以身作則，先做好榜樣的話，才能令更多人願意主動調配來幫忙，他透露太太起初反對他的決定，但他形容是「應該要做的事」，

可能低級醫生比較擔心，所以更加要做好榜樣，令他們知道其實也不需要太過擔心。我們都不是英雄，只是做好工作的本份。

黃嘉衡又指下班時離開醫院，有的士司機得知他是醫護人員，並沒有收取車資以示支持，令他甚為感動。經過大概兩星期在隔離病房的值班日子後，他再接受14天的自我隔離加上7天的醫學監測後，才可放心回家。

黃嘉衡指隔離期間獲安排入住黃竹坑酒店，當時每晚也會與太太視像對話半個小時，心情也沒有特別難受，認為是自己的職責所在。

▲ 瑪麗醫院矯形及創傷外科醫生黃嘉衡（右）認為自己要以身作則，才可令更多人願意主動調配來幫忙。（梁偉榮攝）

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「Ｄirty Team」的成員也包括從大口環根德公爵夫人兒童醫院，自薦調配過來隔離病房的矯形及創傷外科註冊護士劉倩婷，由照顧兒科病人到新冠肺炎患者，她說過程中需要時間適應，但是次經歷是工作生涯中重要的里程碑。

▲ 護士劉倩婷（右）覺得是次經歷為工作生涯中重的里程碑。（梁偉榮攝）

瑪麗醫院心胸外科行政助理何美莉指最大的困難是擔心自己不適應工作環境而影響了服務，她坦言朋友和家人特別擔心，不過見到同事們都踴躍參與抗疫工作，形容醫護同事間像一家人般互相支持：

其實最重要可以幫到病人，同時希望疫情盡快減退，大家可以過回平常的生活。

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不少人都注意隔離病房中的防疫措施是否足夠，在2003年沙士時還是護士學生的瑪麗醫院內科病房經理葉俊機指當年未有機會接觸到沙士病人，惟現在要照顧好全隊人的安全。

他指出現時醫護的防疫物資是世界性的緊拙，但不會因物資數量的多少而改變相關指引。他又分享說在進入隔離病房前，同事要先進行相關的訓練，在穿著或脫下裝備時，都需要跟足步驟，同事之間會亦會互相提點，不能鬆懈。葉俊機又認為現時的醫護物資有足夠的配備，團隊中的士氣非常好，醫護同事都認真工作，又指自己相信科學，認為配備可以令他們免受到感染：

少許步驟出錯都會影響全隊人，擔心的不只是自己，而是要全team人都要安全入，安全出。

▲ 2003年沙士時還是護士學生的葉俊機，如今已是內科病房經理。（梁偉榮攝）

瑪麗醫院內科資深護師廖德偉指隔離病房與普通病房最大的分別，就是隔離病房設有負壓系統，其他的操作基本上是一樣的，他認為現時本港的個案並沒有暴增情況，整個醫療系統也能支援到醫護人員的工作。

記者：郭家穎