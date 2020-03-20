【感動時刻】結婚67周年88歲失智症妻被隔離　9旬伯伯舉牌示愛︰我會繼續愛你

▲ 美國一位88歲患失智症的婆婆在療養院被隔離，90歲丈夫專程到療養院門外舉牌示愛，慶祝結婚67周年。

在新冠肺炎疫情下，由於長者是高危人士，不少療養院和老人院需暫時「封關」，禁止外人進出。美國一名患有失智症的88歲婆婆在療養院被隔離，其90歲丈夫渴望為愛妻送上驚喜，在結婚67周年之日，親手製作出示愛標語，站在老人院外舉牌祝愛妻結婚周年快樂，畫面令人相當感動。

據美國全國廣播公司（NBC）報道，康涅狄格州一對老夫婦Bob Shellard與Nancy結婚67年，由於88歲的Nancy患上失智症，去年12月搬入一間療養院，已屆90歲高齡的Bob每天風雨不改探望她。

近日美國的新冠肺炎疫情嚴峻，療養院已禁止訪客30天，但上周末是Bob和Nancy結婚67周年，今年是首次無法一起相擁跳舞慶祝。Bob希望為愛妻送上驚喜，遂想起自己有紙筆，可以親手製作大卡片送給愛妻。

▲ Bob和Nancy結婚67年，至今仍恩愛如昔。（Laura Mikolajczak's fb圖片）

Bob為他的大卡片感到驕傲，但他擔心愛妻看不到，51歲女兒Laura便提出幫手拿氣球站在旁邊，以便媽媽更易看到。於是Laura接載爸爸去療養院，在門外的草地上演了最溫暖的一幕，Bob向愛妻舉牌示愛︰

我已愛你67年，我會繼續如此，結婚周年快樂。

女兒︰父母是我們的好榜樣

有人拍下這一幕並放上社交網站twitter瘋傳，並收到超過26萬讚好，近6萬次分享。女兒Laura接受傳媒訪問時表示，父母育有4名子女、9名孫兒和2名曾孫，還有一個曾孫即將出世。父母結婚67年來都非常恩愛，是孩子的好榜樣。

我們所有孩子都從他們身上學會許多，我能做他們一半已經很好。父母一直是我們的靈感泉源，在每年的結婚周年紀念日，都會想盡辦法去表達愛意。

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責任編輯︰林綺玲