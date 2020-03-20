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【新冠肺炎】新增48宗確診再創新高　4歲女童曾外遊返港父親早前確診

社會 16:33 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

本港今日新增48宗確診個案。

新冠肺炎疫情持續，本港今日（20日）新增48宗個案，年齡介乎4至69歲，累計確診個案增至256宗。當中有大部份人士有外遊史，包括美國、加拿大、新加坡、泰國等。另有新增確診患者是的士司機，經常到機場載客；有患者曾到中環蘭桂芳；亦有一婚宴群組確診個案。

愉景灣婚禮賓客涉及80人，詳情請看：https://bit.ly/2vAaSOT

確診個案曾到蘭桂坊蘇豪區，詳情請看：https://bit.ly/2UrgBPH

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今日新增的個案有一名為4歲女童（第213宗），是第114個案41歲男子的女兒，由於其為密切接觸者，3月8日已與母親一同被送到檢疫中心，她沒有病微，惟其抽取的樣本對新型冠狀病毒呈陽性。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，她正在醫院接受監察，有需要時才會用藥。

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翻查紀錄，第114宗是一名41歲男患者，他居於跑馬地藍塘道108號安慧苑。他曾於2月19日乘坐國泰航空CX542由香港到東京，於2月21日乘坐國泰航空CX505由東京經香港轉機；帶同3名女兒於2月22日乘坐國泰航空CX225由香港經倫敦到格拉斯哥，並於2月28日由格拉斯哥經倫敦，於2月29日返抵香港（國泰航空CX250）。

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被問到會否全面禁止非本港居民入境，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日的確診個案主要是本港居民，只有一位是非本港人士在轉機時確診；而近日有很多人在港府呼籲下從外地返港，她希望近日大幅增加的確診個案是短暫性的高峰。

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責任編輯：郭詩詩

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