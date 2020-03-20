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【新冠肺炎】亞博館及北大嶼山檢測中心共收33人　料8小時後有化驗結果

社會 16:14 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

醫管局天水圍醫院急症科顧問醫生李立業指，亞洲博覽館及北大嶼山醫院兩個檢測中心目前共接收了33名病人。（車耀開攝）

新冠肺炎疫情肆虐全球，為向海外回港人士進行檢疫，醫管局今日（20日）起，在亞洲博覽館及北大嶼山醫院設立檢測中心。醫管局天水圍醫院急症科顧問醫生李立業指，兩個檢測中心截至今日下午3時，共接收了33名病人，年齡普遍介乎20至40歲，31名送往亞洲博覽館檢測中心，2名60歲以上長者則送往北大嶼山醫院檢測中心。檢測中心首日運作大致暢順，33宗懷疑個案的鼻黏膜樣本已送往化驗室，料8小時後有結果。

李立業指，近來外地回港人士出現多宗懷疑個案，希望新措施可從源頭堵截境外傳入，並減輕公立醫院隔離病房的壓力。他又指，亞洲博覽館檢測中心可容納100至150名病人，如有需要可再擴展。至於北大嶼山醫院檢測中心，主要會用作接收60歲以上長者，和作亞博檢測中心一旦不勝負荷的後備。

現時回港人士需否進入檢測中心，主要靠其主動作健康申報，李立業估計現時制度妥善和健全，不擔心「走漏」。

【新冠肺炎】亞博館及北大嶼山臨時檢測中心啟用　接收有病徵抵港人士

醫管局早前指，會在現場為有關人士抽取樣本，並送往醫院化驗室進行檢測，預計運送及測試過程需時大約半天至1天。局方又指，檢測中心提供上網及充電設施，等候區的設施及安排都符合防感染標準，若有人測試結果呈陽性，會送往公立醫院作隔離治療，呈陰性的人士，可返回居所繼續14日家居檢疫。

記者：陳梓蔚

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