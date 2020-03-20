【播毒怪漢】港鐵中年「播毒男」下體壓扶手流出嘔心液體　網民再揭怪漢月台出沒自瀆

▲ 港鐵中年「播毒男」被揭曾於月台自瀆。

新冠肺炎疫情肆虐，有多名網民在Facebook發帖指，早前曾在港鐵車廂遇到一名穿緊身褲的中年男子，把下體壓在扶手，用手指觸碰及流出白色液體，常出觀塘線出沒。帖文一出，再有網民上載相片揭發，該名男子曾於月台自瀆。

昨日再有網民上載相片，呼籲各位女士小心，指該名中年男子不只一次在港鐵作此類不雅行為。從相片可見，一名戴著黑框眼鏡的男子坐在月台座椅子上，拉下褲子，露出生殖器官，用手自瀆。網民指，此男子就是日前引起討論的港鐵中年怪漢，屬同一人。

日前有女網民於Facebook群組圖文並茂發文指，在港鐵車箱有一名奇怪中年漢，疑把長褲脫至大腿位置。男子穿著半透明的貼身內褲，下體若隱若現。隨後，男子把下身壓向扶手，用手指觸摸下體，有白色液體流出，非常噁心。帖文一出，即引起網民熱議。有網民更發圖指，自己2個月前已遇過這名中年怪漢2、3次，該男子經常在觀塘線出沒，每天的衣著打扮幾乎一樣。

網民擔心現在大家都戴上了口罩，男子會更倡狂，呼籲大家小心！對此，一眾網民都表示很震驚及噁心，「咁變態㗎！咁樣算唔算公眾地方行為不檢？」、「變態佬有前科的，大家見到要保護身邊女孩子呀」「我2017年都遇過，我認得佢條肉色底褲。」

疫情嚴峻，市民也提高防疫意識，惟仍有人漠視「播毒」風險。詳情即睇：

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責任編輯：王俊賢