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【新冠肺炎】中大醫學院解構搭飛機感染風險　3個位置必須進行消毒【附自保貼士】

健康 17:03 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

中大醫學院解構坐飛機染疫風險。

新冠肺炎肆虐，疫情期間仍有不少人難免要乘搭飛機，有些人可能會認為，機艙是密閉空間，擔心會比其他交通功具更易感染病毒，中大醫學院近日就在網上解構迷思。

中大醫學院公共衞生及基層醫療學院黃子惠教授在Facebook指出，坐飛機不會比乘搭其他公共交通工具危險。黃教授解釋，客機一般擁有良好通風系統，新鮮空氣會由機外抽進機艙，整個機艙空氣每2至3分鐘便會換轉一次，加上客機備有高效能過濾系統，因此，病毒不會經機艙內的空氣傳播。而過去亦無文獻紀錄，顯示機艙內曾發生傳染病的集體感染。

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如廁前先用酒精消毒廁板

文中提及，機上有3個位置必須進行消毒，包括座椅，扶手和安全帶等。由於乘客在機艙內擠在一起，為了保護自己，必須戴上口罩，同時用酒精對周圍環境進行消毒。並必須注意個人衛生，勤清潔雙手。

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以下是一些自保貼士：

  • 如於機上進食，進食前必須先清潔雙手；
  • 進食後應盡快戴回口罩；
  • 使用洗手間，也應先用酒精消毒廁板，並隔着紙巾接觸共用設施（如門把、沖水掣和水龍頭等）；
  • 避免接觸到他人飛沫；
  • 如有眼罩，戴上亦無不可，保護衣則並非必須。

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責任編輯：羅嘉欣

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