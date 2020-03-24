【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮豉汁煎釀三寶 加兩種材料辟走魚肉餡腥味【有片】
休閒 17:26 2020/03/24
近日香港在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響下，留在家煮食的機會多了，相信主婦們也為「今晚食乜餸」而大傷腦筋。米芝蓮星級粵菜食府明閣的行政總廚李悅發師傅，這次會教大家煮一道豉汁煎釀三寶，將大部分小朋友怕怕的青椒紅椒，變成一道美味可口的菜式。
立即去片睇睇︰
材料︰
|鯪魚肉
|300克
|茄子
|1隻
|紅椒
|1隻
|青椒
|1隻
|芫荽
|少許
|蝦米
|少許
|果皮
|2塊
|生粉
|1湯匙
調味料︰
|鹽
|半茶匙
|糖
|半茶匙
|蠔油
|少許
|生抽
|少許
|老抽
|少許
|豆豉
|少許
|辣椒
|少許
|蒜
|少許
|上湯
|300亳升
做法︰
1：茄子洗淨後先間斷去皮，然後以蝴蝶片方法切開，即第1刀只切3分2深，第2刀才整塊切開。
2︰青椒及紅椒只切4邊，中間連核的芯棄掉
3︰芫茜切碎，果皮及蝦米洗淨浸軟後切碎，加入鯪魚肉中
4︰將餡料撈勻，撻數下後加入鹽及胡椒粉調味
5︰在青椒、紅椒及茄子上塗上生粉後，釀入魚肉餡料
6：燒紅鑊後倒入兩湯勺油，油滾後放入茄子走油，微轉金黃色後盛起備用
7：再燒紅鑊放青、紅椒煎，餡料向下，轉金黃色後反轉另一邊，再煎3至4分鐘後盛起備用
8：將蒜蓉、豆豉、上湯等醬汁調味料加入鑊中，煮滾後加入三寶略炒，約3分鐘後埋生粉水芡便完成
貼士︰
- 三寶一定要塗生粉才釀入鯪魚肉，否則餡料會易甩
- 餡料可加胡椒粉、果皮、芫茜辟走魚腥味，若不喜歡芫茜可用葱代替；另可加少許蝦米粒增加口感
- 先泡油可令茄子更軟腍，如只煎所需時間會較長
- 三寶可換成節瓜環或苦瓜，但節瓜需要先汆水烚熟才釀，否則會太硬
記者︰黃依情