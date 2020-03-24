【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮豉汁煎釀三寶　加兩種材料辟走魚肉餡腥味【有片】

▲ 米芝蓮星級粵菜食府明閣的行政總廚李悅發師傅，這次會教大家煮一道豉汁煎釀三寶。

近日香港在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響下，留在家煮食的機會多了，相信主婦們也為「今晚食乜餸」而大傷腦筋。米芝蓮星級粵菜食府明閣的行政總廚李悅發師傅，這次會教大家煮一道豉汁煎釀三寶，將大部分小朋友怕怕的青椒紅椒，變成一道美味可口的菜式。

立即去片睇睇︰

▲ 豉汁煎釀三寶（林宇翔攝）

材料︰

鯪魚肉 300克 茄子 1隻 紅椒 1隻 青椒 1隻 芫荽 少許 蝦米 少許 果皮 2塊 生粉 1湯匙

▲ 大部分小朋友也怕青椒紅椒味道，大廚將它變成一道美味可口的菜式。（林宇翔攝）

調味料︰

鹽 半茶匙 糖 半茶匙 蠔油 少許 生抽 少許 老抽 少許 豆豉 少許 辣椒 少許 蒜 少許 上湯 300亳升

做法︰

1：茄子洗淨後先間斷去皮，然後以蝴蝶片方法切開，即第1刀只切3分2深，第2刀才整塊切開。

▲ 茄子去皮後以蝴蝶片方法切開，即第1刀只切3分2深，第2刀才整塊切開。（林宇翔攝）

2︰青椒及紅椒只切4邊，中間連核的芯棄掉

3︰芫茜切碎，果皮及蝦米洗淨浸軟後切碎，加入鯪魚肉中

4︰將餡料撈勻，撻數下後加入鹽及胡椒粉調味

▲ 三寶先塗生粉才釀入鯪魚肉，餡料會黏得更實。（林宇翔攝）

5︰在青椒、紅椒及茄子上塗上生粉後，釀入魚肉餡料

6：燒紅鑊後倒入兩湯勺油，油滾後放入茄子走油，微轉金黃色後盛起備用

7：再燒紅鑊放青、紅椒煎，餡料向下，轉金黃色後反轉另一邊，再煎3至4分鐘後盛起備用

▲ 將醬汁調味料加入鑊中煮滾，然後加三寶略炒3分鐘，埋芡便完成。（林宇翔攝）

8：將蒜蓉、豆豉、上湯等醬汁調味料加入鑊中，煮滾後加入三寶略炒，約3分鐘後埋生粉水芡便完成

貼士︰

三寶一定要塗生粉才釀入鯪魚肉，否則餡料會易甩

餡料可加胡椒粉、果皮、芫茜辟走魚腥味，若不喜歡芫茜可用葱代替；另可加少許蝦米粒增加口感



▲ 芫茜、果皮及蝦米切碎後，加入鯪魚肉中。（林宇翔攝）



先泡油可令茄子更軟腍，如只煎所需時間會較長

三寶可換成節瓜環或苦瓜，但節瓜需要先汆水烚熟才釀，否則會太硬



▲ 泡油可令茄子更軟腍，煎的時間會縮短。（林宇翔攝）

記者︰黃依情