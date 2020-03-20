【口罩供應】PFE+BFE口罩超過99%　港品牌口罩「愛的家」料4月初推出市面

▲ 香港品牌口罩「愛的家」日產400萬個料4月初推出市面。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，90後創業家鍾銘思牽頭成立港品牌口罩「愛的家Family Mask」，口罩規格PFE及BFE超過99%，有份義務協助統籌的崔定邦透露，屆時日產合共高達400萬個口罩，預計4月初會推出市面，並會以4大渠道供港人。

據「愛的家Family Mask」本月16日在其facebook專頁稱，本周內香港部分藥房將會有現貨出售，也期望短期內完成設置網上訂購，以電子付款方式速遞到家中。據悉，現時正與全港藥房聯絡，屆時藥房將會有現貨出售，視乎藥房取貨量多少。4月初將開放網上銷售，現時網頁已啟用。

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「愛的家Family Mask」還稱，凡出示香港公立醫院醫護人員工作證件及香港身份證，可以$1購買1個口罩，每人每月限購兩盒（100片），希望為醫護人員打氣，購買詳情將於4月1日公報。

有份義務協助統籌的崔定邦透露，兩周前已開始供應給機構，包括飲食及旅遊業，因這些行業的口罩需求大。另每月將捐贈10萬個口罩給保良局，再透過保良局派發給有需要的團體，直至疫情結束為止。

崔定邦補充，廠房設於深圳，口罩原材料亦來自內地，現時有10條口罩生產線，24小時全自動化生產，月底將增至12條生產線，屆時日產合共高達400萬個口罩。

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「愛的家Family Mask」指，「愛的家」取得國際級檢測機構SGS驗證，口罩通過「衛生測試」及「過濾效能」測試。PFE、BFE過濾效能超過99%，有效抵擋病毒，再加上「十萬級無塵車間」，確保口罩生產符合衛生。

責任編輯：羅嘉欣