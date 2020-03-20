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百老匯300部音樂劇免費網上任睇　CATS+歌聲魅影BroadwayHD限時重溫

娛樂 17:30 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

串流平台推出百老匯300部音樂劇限時免費網上任睇。

新冠肺炎全球大流行，連歌舞昇平的紐約百老匯和倫敦西都要暫停營業，以響應政府減少人群聚集，避免病毒散播的機會。雖然未能親身在劇院欣賞表演，但各劇迷大可藉著美國音樂劇影音串流平台BroadwayHD推出的限時優惠，欣賞超過300部音樂劇。

《仙樂飄飄處處聞》音樂劇。（經濟日報資料圖片）

BroadwayHD串流平台現正推出7天免費試用，這是一個機不可失的優惠，因為無論在紐約百老匯抑或在倫敦Westend，入場欣賞音樂劇及舞台劇都是高消費娛樂，如《歌聲魅影》（Phantom of the Opera）在百老匯的4月份表演門票，主要是49美元至99 美元，由靚位每張更要149美元，而現在安座家中也能欣賞這些著名劇目。

在BroadwayHD串流平台，總共超過300部音樂劇可選，如《歌聲魅影》、《CATS》、《國王與我》（The King and I）、《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）等。此外，著名的芭蕾舞劇、舞台劇也可在此中尋。

但要留意，免費試用7天的條件，是要選擇參加兩大收費計劃其中一項，它們分別是每月8.99美元任睇，以及每年99.99美元任睇。

撰文 : TOPick柴犬出動

舞台劇 紐約 倫敦 串流 美國 音樂

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