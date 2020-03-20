【非洲豬瘟】本港活豬價格較去年6月升近1.5倍　業界促政府提升活豬入口量

▲ 中港鮮肉聯合總會表示，數以萬計靠活豬買賣的從業員，因活豬供應大減令生計朝不保夕。（鄧凱文攝）

2019年5月非洲豬瘟事件至今達10個月，活豬供應量嚴重不足，比豬瘟前大跌逾6成，供不應求導致新鮮豬肉價格飆升近1.5倍。中港鮮肉聯合總會表示，數以萬計靠活豬買賣的從業員，因活豬供應大減令生計朝不保夕，又認為豬瘟不會傳染予人，不會造成食物安全問題，要求政府關注事件，簡化目前繁複的檢疫豬隻程序，以穩定同業生計及豬肉價格。

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總會表示，去年豬瘟爆發後，6月初起恢復活豬供港，但近10個月一直持續於非常低供應量。統計資料顯示，活豬每日平均供應量由豬瘟前約4,000隻，於去 年6月大幅急跌至約1,700隻，至3月亦只有約1,600隻，平均跌幅逾6成。

中港鮮肉聯合總會主席凌偉業透露，活豬批發商及豬檔營業額較豬瘟前大跌6至7成，約2成批發商及豬檔需結業，逾半從業員由去年5月至今面臨失業及就業不足問題，涉及逾萬人。

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由於供應緊張，活豬市場平均價格亦由豬瘟前每擔約1,300元，於去年6月急升至每擔約2,800元，至3月繼續上升至約3,300元，最高更升逾4,000元。新鮮豬肉平均價格比豬瘟前升近1.5倍。

總會促請政府提升活豬入口供應，達致穩定價格的成效，讓市民不用捱貴價豬肉，同時保障數以千計算活豬買賣從業員的生計。飲食界代表立法會議員張宇人表示，曾向多個政府部門接洽有關事件，包括中聯辦，為業界反映實況。

凌偉業稱「豬瘟不會導致食品安全問題」，批評目前內地活豬供港檢疫程序過度繁複，他舉例指，豬瘟前香港有指定內地豬場供應商，並只需定期抽驗豬隻，惟豬瘟發生後，內地海關人員需每次親自到豬場監視運輸過程，「如果海關唔得閒就要改期」，繁複程序令內地供應商不願供應豬隻到港，認為港府應與內地商討，減免不必要的檢疫程序，增強供豬到港的吸引力。

凌偉業又指，明白到內地活豬供應國內情況同樣緊張，強調只中短期目標只希望逐步增加數百頭豬隻，只佔國內供應不足0.1%，「已是香港救命豬」，但希望最終能增加至每日3000頭豬，以隱定供應。

記者：鄧凱文、陳子謙