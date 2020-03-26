【停課不停學】停課宅家也要有規律生活　醫生媽媽許嫣︰勿硬塞練習讓孩子適時放空

▲ 許醫生認為，停課期的學習可以有很多可能性，保持返學時的基本規律外，也讓小朋友自己安排做喜歡的事，保持一點留白讓孩子自主！

在新冠肺炎影響下，家長多會擔心子女不能返學停了學習，而硬塞練習填滿小朋友時間；兩名女兒分別就讀小學和幼稚園的病理科醫生許嫣指出，會以平常心面對女兒停課，並讓她們安排自己的自娛活動，鼓勵女兒每天寫一封信給一位朋友或親人。

許醫生謂停課期的學習可以有很多可能性，保持返學時的基本規律外，也讓小朋友自己安排做喜歡的事，保持一點留白讓孩子自主！

▲ 她們習慣每天有to-do-list，安排自己生活。(本報資料圖)

許醫生也喜歡看書和寫作，現已出版了4本書，新作《醫生媽媽的時間管理》是講述女兒們平時的自律生活。她謂2月教育局宣布停課，她已預計停課期可能會到5月。其大女7歲詩華就讀小二，停課期學校有安排早會、主科、視藝、IT和宗教等課堂，她謂每間學校的政策不同，有些學校讓學生按平日時間表上堂，有的沒有課程流程，傾向放空，而大女學校則採取中間路綫，本身有適量功課要求，容讓留白讓家長有自行安排。

她笑言，初期也會給少許補充練習，之後便適度放空，讓她們安排自己生活，而幸運是女兒尚年幼，學校的學習尚不算太深，因此復課後並不太擔心她們跟不上。

但若過於寛鬆，會擔心她們復課時會不適應規律，因此我會要求女兒天天準時起床、吃飯、練樂器，安排每天的生活細節，並如常寫下每天的to-do-list，盡量有個規律。

她強調自己注重培養女兒的時間管理及獨立感，也會用手機功能安排她們的日程表。但一當陪伴女兒，她必會放下手機，全情投入。

停課前我習慣用手機功能，安排她們每一天日程表；教她們自細已學用白板管理時間，白板一開始由我寫上工作日程，小朋友完成後逐格剔走，今天她們是自己主動寫任務，我習慣不會替她檢查功課或書包，一切欠交、錯漏自己負責，之後她根據自己表現評分。

▲ 要求女兒天天寫一封信給親友。(受訪者提供)

其大女詩華自小學編程，現在仍有on-line上堂，學校有些功課是交錄像作品，較講求創意，她謂自己電腦不在行，因小朋友需要拍片交功課，讓她觀察到孩子掌握新世代工具的能力和興趣。

也感到很新鮮的，她最近要交的視藝功課是拍片錄影介紹自己喜歡的視藝作品，也樂在其中；停課期大家要用IT溝通，對大人也是一門功課，故我可以跟她們一齊學。

▲ 許醫生認為孩子停學期應適度讓生活留白，讓她們學會安排自己安排時間。(受訪者提供)

停課期間，許嫣亦樂見女兒有時間把家中玩具包括泥膠、積木、路軌研究一番，並開始認識一些新式桌遊。

把時間用在有意義的事情上，對每一位小朋友來說都有獨特的定義，能使自己輕鬆自在的活動就不是浪費。停課期內應讓小朋友有空間自我安排有意義活動，做自己喜歡的事，那回憶也是深刻，不必怕小朋友喊悶。

她笑言，初期也會給少許補充練習，之後便適度放空，因家中的積木有20多套，以往規定孩子每次砌一種，完成後拆掉舊的，才可砌新的積木。因為停課，她們反而有機會每一副都深入去玩。而3母女同喜歡芭比娃娃，最近大家齊齊上網，為芭比娃娃搜購其他配件。

她們會自己砌情境，玩角色扮演，芭比是反映時代女性很多面，我個人很羨慕芭比投射的生活，玩芭比也可以豐富她們的想像力，她們每一次玩可以玩足幾小時！

▲ 許醫生謂停課期時間增多，期間會設計一些靜態活動，例如玩桌遊、寫書法。(由受訪者提供)

天天寫信 遊戲中學習

她謂女兒都喜歡閱讀，讀K3的細女詩悅傾向表演藝術，性格極需要社交，故停課對細女挑戰較大，一開始也曾喊過悶，試過一天打了10次電話給她，每一次問一個小問題。故最近她set了個鏡頭讓細女自拍唱歌，滿足她的表演慾。

而為了讓孩子有限度地跟外界接觸，她鼓勵女兒每天寫一封信給一位朋友或親人。

她們平時很忙，很少親筆寫信；寫信和寄信有既定步驟，她們會感受到用文字方式單單一句話︰I Love you，也可以令親人窩心。我也會教她們貼郵票，幫她們去寄信。而詩華會同時用學校內聯網，用電郵寫信給同學，這是每一天的小任務。

▲ 最近她set了個鏡頭讓細女自拍唱歌，滿足她的表演慾。(受訪者提供)

小朋友也需要運動，但現時郊外、公園都人流太多，故許嫣寧選擇一大早，載她們遊車河。「最近也有安排她們去朋友家過夜，由一點去另一點，比較安全。」

記者：胡麗珊