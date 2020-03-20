  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 21:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

商務天利行聯合涉售教科書合謀定價　競委會入稟控告要求罰款

社會 16:40 2020/03/20

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

3間公司涉教科書合謀定價，競委會展開法程序。（資料圖片）

競爭事務委員會今(20日)入稟競爭事務審裁處，指商務印書館、聯合出版、天利行書局及其總經理，涉自2011年起，多次在銷售中小學教科書時合謀設定非進取的折扣，及在商議學校教科書的招標時涉合謀定價、圍標及瓜分市場，競委會要求審裁處裁定上述書局及人士違反《競爭條例》，並施以罰款等。

4名答辯人包括天利行書局有限公司及其總經理許超明 、商務印書館（香港）有限公司及其母公司聯合出版（集團）有限公司。

入稟狀中指，教科書書商於2011年掀起減價戰，而由許超明擔任主席的教育圖書零售業商會於2011年5月曾舉行會議，許於會議上表示關注到近日業界的不健康競爭，建議業界協議將給予顧客的折扣定於不多於10%的非進取折扣，與會者並無反對，有關折扣的協議於2013年會議上曾作出修改。

入稟狀中續指，各答辯人的代表又涉於2016年，分別就荃灣官立中學、孔聖堂中學及天主教教區中學教科書招標時，再次商議折扣、圍標及瓜分市場。

競委會認為有關非進取折扣協議，已屬違反《競爭條例》的行為，而在處理天主教教區學校招標時，天利行、商務印及其他商會成員，包括三聯書店，均有就投標價格達成協議、分配顧客及透過協議折扣而進行圍標，而有關協議全部均秘密進行。

競委會因此入稟要求審裁處裁定各答辯人的行為違反《競爭條例》的「第一行為守則」，並要求審裁處對各答辯人處以罰款，及需支付政府就調查本案所花費的開支，以及取消許的董事資格。

【鑿壁借WiFi】小六生寄居親友家無法上網用Zoom上課　終獲贈WiFi蛋免捱眼痛頸痛

【戴口罩出暗瘡】女子長時間戴口罩悶出膿痘爛臉　皮膚科醫生：天氣熱潮濕刺激很大

記者：楊詠渝

小學 競爭事務委員會

最高瀏覽

【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】
20:56 2020/03/19
【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】
【口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上　森川實業推每盒30至50 個裝Ex-ProShield 口罩
今日 12:39
【口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上　森川實業推每盒30至50 個裝Ex-ProShield 口罩
【新冠肺炎】新增48宗確診再創新高　4歲女童曾外遊返港父親早前確診
今日 16:33
【新冠肺炎】新增48宗確診再創新高　4歲女童曾外遊返港父親早前確診