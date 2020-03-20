商務天利行聯合涉售教科書合謀定價　競委會入稟控告要求罰款

▲ 3間公司涉教科書合謀定價，競委會展開法程序。（資料圖片）

競爭事務委員會今(20日)入稟競爭事務審裁處，指商務印書館、聯合出版、天利行書局及其總經理，涉自2011年起，多次在銷售中小學教科書時合謀設定非進取的折扣，及在商議學校教科書的招標時涉合謀定價、圍標及瓜分市場，競委會要求審裁處裁定上述書局及人士違反《競爭條例》，並施以罰款等。

4名答辯人包括天利行書局有限公司及其總經理許超明 、商務印書館（香港）有限公司及其母公司聯合出版（集團）有限公司。

入稟狀中指，教科書書商於2011年掀起減價戰，而由許超明擔任主席的教育圖書零售業商會於2011年5月曾舉行會議，許於會議上表示關注到近日業界的不健康競爭，建議業界協議將給予顧客的折扣定於不多於10%的非進取折扣，與會者並無反對，有關折扣的協議於2013年會議上曾作出修改。

入稟狀中續指，各答辯人的代表又涉於2016年，分別就荃灣官立中學、孔聖堂中學及天主教教區中學教科書招標時，再次商議折扣、圍標及瓜分市場。

競委會認為有關非進取折扣協議，已屬違反《競爭條例》的行為，而在處理天主教教區學校招標時，天利行、商務印及其他商會成員，包括三聯書店，均有就投標價格達成協議、分配顧客及透過協議折扣而進行圍標，而有關協議全部均秘密進行。

競委會因此入稟要求審裁處裁定各答辯人的行為違反《競爭條例》的「第一行為守則」，並要求審裁處對各答辯人處以罰款，及需支付政府就調查本案所花費的開支，以及取消許的董事資格。

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記者：楊詠渝