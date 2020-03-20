  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 18:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【幸福人妻】譚凱琪與圈外男友低調結婚　疫情影響只邀圈中摯友出席【多圖】

娛樂 17:06 2020/03/20

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

譚凱琪與圈外男友低調結婚，疫情影響只邀圈中摯友出席。

譚凱琪（Zoie）於上月20日才宣布與拍拖與8年的圈外男友莊日宇（Enrico）結婚，Zoie在昨日分享與丈夫的婚照時透露，二人已低調完婚。今日（３月１９日），譚凱琪與「少婦聯盟」龔嘉欣、沈卓盈和陳凱琳的一班好姊妹，分享婚前派對合照。

此外，與Zoie廿年前結緣的「同門」陳敏之也上載譚凱琪當日的婚禮照片。

盛傳Zoie已經懷孕。（instagram圖片）

【幸福人妻】譚凱琪疫情下低調完婚　Zoie戴5對龍鳳鈪甜蜜出嫁

譚凱琪連推兩劇

現年38歲的譚凱琪，上月宣佈與圈外男友莊日宇（Enrico）即將結束８年愛情長跑，準備拉埋天窗步入婚姻。

隨即傳出Zoie為家事連推兩劇，疑已珠胎暗結為養胎而暫停幕前工作。

疑似懷孕消息傳出後，Zoie於昨日又在IG公佈喜訊，分享與老公的結婚照片，原來二人已經在尖沙咀洲際酒店低調舉行婚禮，Zoie留言謂：「我們決定要共渡餘生。」不少圈中人留言恭賀。

少婦聯盟齊曬長腿。（instagram圖片）

【BB大晒】盛傳陀B未夠三個月雙喜臨門　譚凱琪推劇請數月假休養

譚凱琪與姊妹婚前派對

今日，各位少婦聯盟成員陸續發放多張「寫真」，相信是她們為Zoie準備婚前派對時所拍的照片。

主角Zoie穿上鮮豔桃紅色露肩洋裝，少婦聯盟成員龔嘉欣、沈卓盈和陳凱琳分別穿上黑色洋裝作襯托，眾女大曬長腿，十分搶眼。

少婦聯盟為譚凱琪開婚前派對。（instagram圖片）

少婦聯盟當中，現只龔嘉欣尚未出嫁。（instagram圖片）

眾女以黑衣襯托主角Zoie。（instagram圖片）

當中，龔嘉欣寫道：

我們都一步步踏入人生新階段，感恩身邊仍有彼此，分享著生活中的每一個喜樂，我們的童話小公主Zoie，很開心見到你充滿幸福快樂的笑容。

而陳凱琳則指，雖然她們只是於數年前相識，但已見證過大家的許多成長階段，並祝彼此友誼不變。

二人相識廿年感情不變。（instagram圖片）

Zoie與敏之當年與今日的樣貌相距不遠。（instagram圖片）

【幸福人妻】譚凱琪宣布結婚嫁金融才俊　Zoie做豪門少奶繼續拍戲

陳敏之出席婚禮

另外，18歲便入行的Zoie，當年被日本著名音樂人小室哲哉收為徒弟，當年同門的還有已為人母的陳敏之。敏之亦有獲邀出席Zoie的婚禮，還貼出合照懷念當年：

2000年的一天，我們一起簽約日本唱片公司，一起追尋我們的夢，原來我們已經相識廿載了。回想起當時的幾個𡃁妹仔，嘣嘣跳，好嘈但好開心。

2020年的一天，接到妳的來電，妳的喜訊，真的很感動。謝謝妳，讓我一起分享你的喜悅，祝福一起成長的好朋友，永遠幸福快樂，恭喜莊生莊太！

敏之分享當年今日的合照，不少網民大讚她與Zoie保養得宜，20年過去外貌還是不變。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新手父母】古巨基首公開囝囝超萌照　兒子英文名Kuson有特別意思
今日 09:35
【新手父母】古巨基首公開囝囝超萌照　兒子英文名Kuson有特別意思
【台慶晚裝】馮盈盈電台公開月事被批評　FYY發長文剖白：月經是女性生活的一部分
今日 11:50
【台慶晚裝】馮盈盈電台公開月事被批評　FYY發長文剖白：月經是女性生活的一部分
【開心速遞】張景淳預告停播單元兩周內播出　呂慧儀為停課兒子準備習作
今日 15:55
【開心速遞】張景淳預告停播單元兩周內播出　呂慧儀為停課兒子準備習作
譚凱琪 沈卓盈 龔嘉欣 陳凱琳 陳敏之 娛樂行業 演員 結婚 TVB 電視劇

最高瀏覽

【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】
20:56 2020/03/19
【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】
【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水
12:17 2020/03/19
【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水
【口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上　森川實業推每盒30至50 個裝Ex-ProShield 口罩
今日 12:39
【口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上　森川實業推每盒30至50 個裝Ex-ProShield 口罩