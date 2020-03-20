【幸福人妻】譚凱琪與圈外男友低調結婚　疫情影響只邀圈中摯友出席【多圖】

▲ 譚凱琪與圈外男友低調結婚，疫情影響只邀圈中摯友出席。

譚凱琪（Zoie）於上月20日才宣布與拍拖與8年的圈外男友莊日宇（Enrico）結婚，Zoie在昨日分享與丈夫的婚照時透露，二人已低調完婚。今日（３月１９日），譚凱琪與「少婦聯盟」龔嘉欣、沈卓盈和陳凱琳的一班好姊妹，分享婚前派對合照。

此外，與Zoie廿年前結緣的「同門」陳敏之也上載譚凱琪當日的婚禮照片。

▲ 盛傳Zoie已經懷孕。（instagram圖片）

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譚凱琪連推兩劇

現年38歲的譚凱琪，上月宣佈與圈外男友莊日宇（Enrico）即將結束８年愛情長跑，準備拉埋天窗步入婚姻。

隨即傳出Zoie為家事連推兩劇，疑已珠胎暗結為養胎而暫停幕前工作。

疑似懷孕消息傳出後，Zoie於昨日又在IG公佈喜訊，分享與老公的結婚照片，原來二人已經在尖沙咀洲際酒店低調舉行婚禮，Zoie留言謂：「我們決定要共渡餘生。」不少圈中人留言恭賀。

▲ 少婦聯盟齊曬長腿。（instagram圖片）

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譚凱琪與姊妹婚前派對

今日，各位少婦聯盟成員陸續發放多張「寫真」，相信是她們為Zoie準備婚前派對時所拍的照片。

主角Zoie穿上鮮豔桃紅色露肩洋裝，少婦聯盟成員龔嘉欣、沈卓盈和陳凱琳分別穿上黑色洋裝作襯托，眾女大曬長腿，十分搶眼。

▲ 少婦聯盟為譚凱琪開婚前派對。（instagram圖片）

▲ 少婦聯盟當中，現只龔嘉欣尚未出嫁。（instagram圖片）

▲ 眾女以黑衣襯托主角Zoie。（instagram圖片）

當中，龔嘉欣寫道：

我們都一步步踏入人生新階段，感恩身邊仍有彼此，分享著生活中的每一個喜樂，我們的童話小公主Zoie，很開心見到你充滿幸福快樂的笑容。

而陳凱琳則指，雖然她們只是於數年前相識，但已見證過大家的許多成長階段，並祝彼此友誼不變。

▲ 二人相識廿年感情不變。（instagram圖片）

▲ Zoie與敏之當年與今日的樣貌相距不遠。（instagram圖片）

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陳敏之出席婚禮

另外，18歲便入行的Zoie，當年被日本著名音樂人小室哲哉收為徒弟，當年同門的還有已為人母的陳敏之。敏之亦有獲邀出席Zoie的婚禮，還貼出合照懷念當年：

2000年的一天，我們一起簽約日本唱片公司，一起追尋我們的夢，原來我們已經相識廿載了。回想起當時的幾個𡃁妹仔，嘣嘣跳，好嘈但好開心。 2020年的一天，接到妳的來電，妳的喜訊，真的很感動。謝謝妳，讓我一起分享你的喜悅，祝福一起成長的好朋友，永遠幸福快樂，恭喜莊生莊太！

敏之分享當年今日的合照，不少網民大讚她與Zoie保養得宜，20年過去外貌還是不變。