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【星爺秘密】田啟文爆星爺愛做善事卻不張揚　田雞：他常被欺騙才不信任人

娛樂 17:07 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

田啟文爆周星馳私下常做善事。

「田雞」田啟文早前到新城電台任倪詩蓓主持節目《詩情廿四味》的嘉賓，節目中大談跟周星馳合作20多年的經過，對外間常指星爺拍戲時霸道如暴君，田雞亦為星爺平反，更大爆周星馳不為人知的內心另一面。

田啟文接受《詩情廿四味》，跟主持倪詩蓓談跟周星馳合作多年的感想。主持提到許多演員或導演都稱跟星爺難合作，外間更指他是「片場暴君」。

倪詩蓓更指曾有電影導演跟星爺說不要只當自己是人，其他同事就不是人，又指星爺小氣貪財，故問田雞眼中的星爺，究竟是怎樣的一個人。

。「田雞」田啟文任新城倪詩蓓節目《詩情廿四味》的嘉賓。（東星圖片）

田啟文視星爺為半個師傅，詳情請睇：http://bit.ly/2UTHBWy

田啟文表示：「對於別人常提及的事，自己都有深思過，但不知是否自己時運高，剛巧全都沒遇過。」

田雞又指不清楚星爺是否片場暴君，因他未有見過，反而看到周星馳的另一面。

田啟文指跟星爺合作多齣電影，最滿意自己演出是《少林足球》。

他大爆星爺其實為人善良：「大家不為人知的，例如被同學欺騙，接著又被朋友欺騙，之後我會諒解，其實他是很易被騙的人，雖然他如神一般，依然會被人欺騙。」

田雞又指：「之後他開始不信人，我明白到這也是應該的。」

另外，田雞又講了一個關於星爺從未公開的秘密：「他是做好多善事，經常捐錢，但他說千萬不要提，不要講。他說沒有提過，就不要講出去。」

田啟文踢爆周星馳晚晚要人陪瞓，詳情請看：https://bit.ly/2WtHm8B

近年只任導演的周星馳，愈見神秘。（取自微博）

周星馳過去有不少緋聞，不過田雞在節目後向媒體表示不知情，更踢爆指周星馳怕黑，所以每晚要人陪睡。

他稱：「出外去拍戲我與他同房，因為周生怕黑，他睡位熄燈，我個位就着燈。周生要隔籬有人在才安心，屋企就有阿媽陪他。所以成日傳緋聞的有關人士，我未見過，如果有，都收得好埋。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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