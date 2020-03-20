【生命不是道具】冷血兒童攝影師為拍唯美照片　背後以繩勒貓頸拋在半空

▲ 內地社交媒體瘋傳一張虐待貓貓的照片，兒童攝影師為拍照將貓拋至半空。

動物的生命也是生命，生命不可以當成道具。內地社交媒體瘋傳一張圖片，不少人看見唯美的照片紛紛讚揚攝影技術超凡，但近日攝影師發佈拍攝花絮，揭示照片背後的殘酷真相。PETA亞洲善待動物組織嚴厲批評，指兒童攝影師的「攝影技巧」令人感到可恥。

從照片可見，照片中一個兒童拿著一根樹枝，而對面則有一隻貓「跳」在半空，仿佛在聞著樹枝，在光與影的配合下，畫面非常溫馨，但是貓貓跳躍的姿勢有點奇怪。

▲ 在光與影的配合下，相片唯美氣氛溫馨。（微博圖片）

以繩勒貓頸拋在半空

兒童攝影師樂樂隨後發佈拍攝花絮，因小孩子未能引誘貓貓跳至半空，攝影師為了拍攝唯美照片，選擇將貓貓拋到半空中。從花絮可見，工作人員彎著身抱著貓貓，先把貓貓對準樹枝，之後將貓貓拋出去，營造貓貓「自由降落」的姿勢。

但是，原來工作人員手上竟拿著繩子，以繩索勒住貓頸，然後用力向後一扯，貓咪被拋至半空中，「跳躍照」就拍攝而成。而後來看見唯美照片通過後期合成，將貓貓變成在小男孩面前跳起。攝影師隨後將花絮發佈至社交媒體，拍攝照片的方式令不少網友及動物保護組織憤怒。

▲ 原來攝影背後，貓貓被繩以繩勒頸，被拋至半空。（微博圖片）

動物保護組織：行為可恥

而該攝影師後來發聲明道歉，惟他認為自己並沒有虐待動物，PETA亞洲善待動物組織對此發表了評論，

這些「攝影技巧」令人感到可恥，動物不是供拍照的工具，更何況在小朋友面前虐待動物會造成多大負面影響？

該組織表示，貓是一種敏感的動物，用繩索綁住脖子并拋至空中會導致嚴重的驚嚇。

作為兒童攝影師，應該要為小朋友拍攝美好的回憶，而不是在他面前記錄如何虐待一隻無辜的貓咪，要知道對生命的漠視很可能會影響小孩子的一生。

PETA希望該攝影師承諾以後不再使用任何動物作為她的攝影道具。

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責任編輯：王俊賢