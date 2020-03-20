【新冠肺炎】德國狼狗病毒測試呈陽性　漁護署：暫無證據顯示病毒會狗傳狗

▲ 薛漢宗表示，一隻德國狼狗對2019冠狀病毒的反覆測試呈陽性反應。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情持續，漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗表示，於3月18日從居於薄扶林區一住所的確診患者接收2隻狗隻，其中一隻德國狼狗反覆測試後，對病毒呈陽性反應，另一隻同住的唐狗則沒有呈陽性反應。他表示，根據上一次狗隻呈現陽性的經驗顯示，狗隻的病毒基因與患者吻合，大機會是由患者傳染狗隻；而今次事件兩隻同住狗隻一個陽性一陰性，暫未有證據顯狗隻會傳染狗隻。

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兩隻狗隻現時均沒有任何與2019冠狀病毒病的相關病徵，署方會密切留意狗隻的情況，現時於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，當狗隻要檢測呈陰性才可放回狗隻。

至於曾感染新型冠狀病毒的17歲松鼠狗，薛漢宗表示，漁護署接收松鼠狗近3個星期，10多日期間都不停出現弱陽性的情況，與專家研究後認為牠受病毒感染機會很大。

薛漢宗表示，現時兩隻呈陽性的狗隻沒有出現任何症狀，即沒有破壞狗隻體內的器官，所以不需要治療，而抗病毒藥物會帶來副作用，不治療可能會更好。他又指，現時世界上沒有一隻註冊抗病藥物適用於貓狗，而過去多次為狗隻測試，病毒數量不斷減少，相信健康的狗隻會自身產生抗體，把身體病毒中和自癒。

薛漢宗呼籲，狗主要保持狗隻環境衞生，接觸狗隻和狗糧前後要洗手，若有不適就避免接觸狗隻，署方已通知每個註冊獸醫，若現有任何狗隻有異樣，會與主人了解，呼籲有確診者家中有飼養哺乳動物，可交給漁護署檢驗。

責任編輯：陳子謙