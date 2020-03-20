  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】28名返港人士機場報稱不適送院　公立醫院不排除進一步縮減服務

社會 17:15 2020/03/20

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

醫管局指昨日有28名返港人士報稱不適送院。 (車耀開攝)

新冠肺炎疫情持續（新型冠狀病毒COVID-19），本港今日（20日）下午公布48宗確診個案再創新高，醫管局表示昨日（19日）有28名返港人士在機場報稱不適，分別送院接受治療。

本港今日新增48宗確診個案，詳情請看https://bit.ly/2WG1EMr

醫管局總行政經理庾慧玲指，昨日一共有28名返港人士，在機場不適直接送院，另外有23人在檢疫期間不適送院，她又提到瑪嘉烈醫院有確診病人曾在醫院餐廳用膳，指發燒病人在到急症室求診前，先到餐廳用膳20分鐘，其後證實確診，醫院餐廳事後即時消毒，呼籲市民如果曾外遊和有不適，應避免外出用膳。

庾慧玲又指，目前醫管局外科口罩和保護衣存量，足夠使用兩個月，N95口罩就足夠使用一個月。

庾慧玲表示，近日的確診個案增加，而令公立醫院增加壓力，不排除再縮減公立醫院服務，以騰出更多空間照顧確診患者，亦會密切留意情況，如果有需要再加開負壓病床。

截至今日（20日）中午十二時，公立醫院過去24小時向衞生署通報，共接收267名（121男146女、年齡由一至82歲）符合2019冠狀病毒病呈報準則的病人，並已安排相關化驗。目前有363人留院接受隔離。至今共有98位確診或疑似感染2019冠狀病毒病的病人康復出院。醫管局表示會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊

【新冠肺炎】德國狼狗病毒測試呈陽性　漁護署：暫無證據顯示病毒會狗傳狗

【新冠肺炎】愉景灣婚禮感染群組　婚禮涉事人數達幾十人

記者：伍瑋瑋

 

 

瑪嘉烈醫院 冠狀病毒 肺炎 發燒 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】
20:56 2020/03/19
【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】
【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水
12:17 2020/03/19
【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水
【口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上　森川實業推每盒30至50 個裝Ex-ProShield 口罩
今日 12:39
【口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上　森川實業推每盒30至50 個裝Ex-ProShield 口罩