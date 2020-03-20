【新冠肺炎】28名返港人士機場報稱不適送院　公立醫院不排除進一步縮減服務

▲ 醫管局指昨日有28名返港人士報稱不適送院。 (車耀開攝)

新冠肺炎疫情持續（新型冠狀病毒COVID-19），本港今日（20日）下午公布48宗確診個案再創新高，醫管局表示昨日（19日）有28名返港人士在機場報稱不適，分別送院接受治療。

本港今日新增48宗確診個案，詳情請看：https://bit.ly/2WG1EMr

醫管局總行政經理庾慧玲指，昨日一共有28名返港人士，在機場不適直接送院，另外有23人在檢疫期間不適送院，她又提到瑪嘉烈醫院有確診病人曾在醫院餐廳用膳，指發燒病人在到急症室求診前，先到餐廳用膳20分鐘，其後證實確診，醫院餐廳事後即時消毒，呼籲市民如果曾外遊和有不適，應避免外出用膳。

庾慧玲又指，目前醫管局外科口罩和保護衣存量，足夠使用兩個月，N95口罩就足夠使用一個月。

庾慧玲表示，近日的確診個案增加，而令公立醫院增加壓力，不排除再縮減公立醫院服務，以騰出更多空間照顧確診患者，亦會密切留意情況，如果有需要再加開負壓病床。

截至今日（20日）中午十二時，公立醫院過去24小時向衞生署通報，共接收267名（121男146女、年齡由一至82歲）符合2019冠狀病毒病呈報準則的病人，並已安排相關化驗。目前有363人留院接受隔離。至今共有98位確診或疑似感染2019冠狀病毒病的病人康復出院。醫管局表示會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊

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記者：伍瑋瑋