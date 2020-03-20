【新冠肺炎】再有患者曾到蘭桂坊蘇豪區 　張竹君：個案是人傳人非地方問題

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新冠肺炎疫情持續，本港今日（20日）新增48宗個案，當中有確診者曾到中環蘭桂坊蘇豪區。

本港今日新增48宗確診個案，詳情請看：https://bit.ly/2WG1EMr

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日確診的個案當中有2名人士曾到中環蘭桂坊的酒吧，包括是第227宗個案及第243宗個人的患者，他曾到蘇豪區飲酒，以及到是荷里活分店的Pure Fitness健身；另第248宗個案患者亦曾到過同一健身中心。

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張竹君表示，類似的個案相信是因為一班朋友或陌生人到酒吧飲酒，大部分人更「去完一間再去另一間」，與活動的親密接觸有關，呼籲市民避免不戴口罩的聚集。她又指，相信個案是人傳人，不是地方本身有問題，會通知蘭桂坊作大清洗。

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記者：郭詩詩