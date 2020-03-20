  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】再有患者曾到蘭桂坊蘇豪區 　張竹君：個案是人傳人非地方問題

社會 17:13 2020/03/20

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（20日）新增48宗個案，當中有確診者曾到中環蘭桂坊蘇豪區。

本港今日新增48宗確診個案，詳情請看：https://bit.ly/2WG1EMr

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日確診的個案當中有2名人士曾到中環蘭桂坊的酒吧，包括是第227宗個案及第243宗個人的患者，他曾到蘇豪區飲酒，以及到是荷里活分店的Pure Fitness健身；另第248宗個案患者亦曾到過同一健身中心。

 【新冠肺炎】PURE Fitness：2名確診會員曾訪3間健身中心　已清潔消毒

【防疫電子書】防疫+消毒用品+口罩冷知識　免費下載TOPick《10個必讀抗疫冷知識》電子書

張竹君表示，類似的個案相信是因為一班朋友或陌生人到酒吧飲酒，大部分人更「去完一間再去另一間」，與活動的親密接觸有關，呼籲市民避免不戴口罩的聚集。她又指，相信個案是人傳人，不是地方本身有問題，會通知蘭桂坊作大清洗。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

記者：郭詩詩

傳染病 衞生防護中心 健身 衞生署 中環 Pure Fitness 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 酒吧

最高瀏覽

【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】
20:56 2020/03/19
【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】
【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水
12:17 2020/03/19
【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水
【口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上　森川實業推每盒30至50 個裝Ex-ProShield 口罩
今日 12:39
【口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上　森川實業推每盒30至50 個裝Ex-ProShield 口罩