【新冠肺炎】公共交通上出現監察手帶人士　張竹君：有機會是從機場回家

▲ 張竹君指需要進行家居檢疫的人士，若離開檢測範圍為違法行為。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（20日）新增48宗個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日交代有關情況。

本港今日新增48宗確診個案，詳情請看：https://bit.ly/2WG1EMr

鑑於所有從海外地區抵港者從3月19日凌晨零時起須接受強制檢疫，入境人士須強制家居檢疫14天以及帶上監察手帶，惟網上卻有相片指出在公共交通工具上看到攜帶監察手帶的人士，認為監察手帶未能發揮功效，隔離人士仍可自由於社區出入，變相增加傳播風險。

針對此問題，張竹君回應指需要進行家居檢疫的人士有機會帶上監察手帶後，從機場乘坐公共交通工具回家，因此市民有機會在公共交通工具看到相關人士。她又指政府資訊科技總監會有對家居檢疫的人士監察，如果離開檢測範圍為違法行為，屆時亦會通報衛生署，以查看其訊號是否於應接受檢疫的地方。張竹君指若在街上遇到攜帶監察手帶的人士，政府資訊科技部方面亦有電話熱線支援以上情況。

此外，針對家居檢疫者批評監察有漏洞，政府短訊遲到致無法啟動手帶，張竹君指政府的資訊科技部正在改善有關情況。

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記者：郭家穎