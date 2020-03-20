首座「組裝合成」公屋落戶東涌99區　建12層高住宅大廈

▲ 東涌填海區將揀選一幢12層高的住宅大廈，作為房委會「組裝合成」建築法的先導項目。（資料圖片）

房委會宣布，已選定在「東涌第99區公營房屋發展項目」中，一幢12層高的住宅大廈（提供240個單位），作為「組裝合成」建築法的先導項目，工程料2021年中開展，並在2024年初完成。

先導項目位於東涌新填海區，毗鄰的駁船位和相鄰空地，可在應用「組裝合成」建築法時，為項目提供具彈性的物流，以及臨時儲存地方。房委會預計，東涌99區項目計劃與搭建試驗時間吻合，相信可以將試驗結果，無縫地整合到東涌99區項目當中。

房委會又認為，建造12層高住宅樓宇之時間相對較短，即使發現有早期問題，也不會影響整個發展項目的發展時間表，亦不會影響整體建屋計劃。這安排令房委會有足夠時間，測試全面實施「組裝合成」建築法時的各種事宜，包括大量組件的交付、儲存，現場安裝物流，每層構件式單位的不同組合和預製組件的法定圖則要求等。

至於今年中，房委會將於國內建造一個兩層樓高的「組裝合成」建築法搭建試驗，包括了8個構件式單位分割為22個「組裝合成」組件，即每層4個構件式單位分割為11個組件，就房委會設計的組件，在製造、安裝和質量保證等各方面作岀試驗，旨在測試使用「組裝合成」的構件式單位預製組件中，關鍵接駁位的可建造性。

房委會稱，對於有助提升建築質素、安全水平、生產力、建造速度和環保表現的新措施，持開放和歡迎的態度。房委會將通過先導項目，進行成本效益分析，以評估「組裝合成」建築法，是否適合用於興建公屋。

【鑿壁借WiFi】小六生寄居親友家無法上網用Zoom上課 終獲贈WiFi蛋免捱眼痛頸痛

【戴口罩出暗瘡】女子長時間戴口罩悶出膿痘爛臉 皮膚科醫生：天氣熱潮濕刺激很大

責任編輯：吳卓峰