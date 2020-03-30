【癌症解碼】口腔癌VS熱氣生痱滋大不同　醫生：腫瘤切除後或需進行皮瓣重建手術

▲ 長期生痱滋，擔心患上口腔癌？（圖片來源：iStock）

長期生痱滋可能是口腔癌先兆？如何分辨口腔癌與熱氣生痱滋？整形外科專科醫生陳肖龍為大家解構口腔癌的症狀和治療方法。

口腔癌與吸煙及吃喝太熱的食物有關

陳醫生表示醫學界普遍相信口腔黏膜長期受到刺激（如煙酒、高溫、辛辣食物、化學物質、甚至是受牙齒或假牙擠壓）會產生細胞異變，引起癌症。他指口腔癌最常見於舌上，但也可發生在嘴唇、牙肉、硬顎、軟顎等其他位置。此病較常見於男性，而抽煙、酗酒一般被視為增加患癌機會的高危因素。

口腔癌的症狀

▲ 口腔癌裏面的頰黏膜癌（相片由受訪者提供）

陳醫生慨嘆口腔癌病人很多時候會忽略了早期的病症而延誤了治療。如果舌頭、嘴唇或口腔內出現了下列情況，就應該儘早求醫：

出血、出現不易痊癒的潰瘍

長出腫瘤或不正常硬塊

白斑或紅斑

舌頭變得麻痺或不靈活

咀嚼或吞嚥困難

頸部出現腫瘤（可能是淋巴轉移）

口腔癌和熱氣生痱滋大不同

▲ 口腔癌裏面的舌癌。（相片由受訪者提供）

有人擔心自己生痱滋可能是口腔癌先兆，陳醫生表示熱氣生痱滋一般幾天至一星期左右會癒合，痱滋引起的潰瘍較淺，周邊摸下去也不會有硬化。相反，如果口腔內有潰瘍超過兩星期都未能癒合就有機會是惡性潰瘍（癌症），宜儘早找醫生檢查及化驗。

▲ 痱滋（相片由受訪者提供）

同樣道理，頸部淋巴雖然有時會因各種良性原因漲大，但一般短時間內會恢復原狀。假如頸部有淋巴持續漲大，也需要排除惡性腫瘤的可能性。

治療口腔癌的方法

陳醫生指早期口腔癌能靠手術治癒，較後期的病人需要手術配合放射治療與／或化學治療。假如癌症切除後缺損較大，就可能需要進行皮瓣重建手術。延誤治療不但增加手術風險，更可能錯失治療的時機。因此，及早偵測是治療成功的關鍵。

預防口腔癌的方法

陳醫生鼓勵大家建立良好生活習慣預防口腔癌，大家需要戒煙、戒酒及戒檳榔，也要保持口腔衛生；如有假牙，要確保假牙合適並避免長期刺激牙肉或口腔黏膜；避免食用辛辣或過燙等刺激黏膜的食物。

此外，陳醫生提醒大家，特別是抽煙或曾抽煙的人士，如有口腔或頸部病症應儘早處理。

▲ 整形外科專科醫生陳肖龍（相片由受訪者提供）

記者：王芷瑩