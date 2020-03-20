【新冠肺炎】新到港外傭確診　僱主協會指家居檢疫增外傭帶病入屋風險　促政府租用酒店為外傭檢疫

▲ 今日（20日）新增48宗新冠肺炎個案，包括一名外傭，有外傭僱主組織認為政府檢疫令容易讓外傭帶病來港，促請政府租用酒店為她們進行檢疫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，直至今日（20日）下午4時半，本港過去24小時共新增48宗新冠肺炎確診個案，當中包括一名新到任菲傭，她於本月12日到港、13日不適，前日（18日）入威院留醫。有外傭僱主組織表示，政府實施檢疫令對僱主來說操作上有困難，擔心外傭家居檢疫期間傳染家人，促請政府租用酒店，由政府為外傭進行檢疫。

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香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，以往外傭抵港後會有中介公司接人，並先為她們進行身體檢查及申請身分證以獲本港醫療保障，但強制檢疫令生效後，中介公司接機後須在2小時內將外傭帶到僱主家中，若外傭已在本國受感染，很容易傳染予僱主家庭。她稱2日內已收到逾20名僱主求助，包括家中有危疾長者、孕婦或初生嬰兒的家庭，表達擔憂。

▲ 香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，現時外傭抵港後要2小時內到僱主家中開始檢疫，中介公司不能為其進行身體檢查等，容易增加交叉感染風險。（資料圖片）

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容馬珊兒續指，不是所有僱主家中都有條件為外傭做家居隔離，如僱主單位內僅有1個廁所，外傭出房間上廁所時就可以造成交叉感染。即使部分僱主有能力租用酒店予外傭居住，但由於酒店不屬政府管理，難以確保酒店能夠保障外傭在隔離期間不受感染，外傭一旦感染，情況是否屬因工受傷亦有爭拗之處，屆時僱主或要承擔責任。

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容馬珊兒批評政府實施家居檢疫令前未有考慮實際操作，認為一旦外傭帶病來港或在家檢疫中受感染，她們到市場買菜或周末見朋友，令社區爆發風險大增。她促請政府要求所有外傭到港後須入住政府檢疫中心，若檢疫中心不足，她認為政府應租用酒店作檢疫中心用，

最重要由政府親自做檢疫，確保檢疫期間外傭安全。

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記者：徐紹軒