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【大劈價】Le Creuset廚具大減價低至3折　30cm圓形琺瑯鑄鐵鍋勁減近2000元

精明消費 12:18 2020/03/23

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

Le Creuset於周三（25日）起一連四日舉行Mega Sale。（林綺虹攝）

法國高級廚具品牌Le Creuset又減價了！Le Creuset將於周三（25日）起在中環及舉行一連四日的Mega Sale，場內廚具低至3折。此外，今次網店也同步舉行Mega Sale，鼓勵所有會員網上購物。TOPick為大家精選一些實用的廚具！

淺色內鍋的琺瑯鑄鐵鍋最適合炆燉的菜式！

圓形琺瑯鑄鐵鍋 30cm　原價：$3,988　特價：2,200（55折）

（林綺虹攝）

【Hermes唇膏】愛馬仕新推24色入門唇膏每支$575　YouTuber開箱實試Hermes唇膏顏色

橢圓形琺瑯鑄鐵鍋 29cm　原價：$3,238　特價：1,700（53折）

橢圓形琺瑯鑄鐵鍋適合擺放長形的食材。（林綺虹攝）

如果你喜歡炒小菜，深炒鍋便適合你，因為裡面有黑色的塗層，可承受較高的溫度，炒菜更有鑊氣。

琺瑯鑄鐵深炒鍋 32厘米　原價：$3,838　特價：2,400（63折）

（林綺虹攝）

大受歡迎的陶瓷餐具的優惠也很吸引！

迷你花型陶瓷碗5件裝　原價：$698，特價：$280（4折）

（林綺虹攝）

彩虹色陶瓷杯350ml 6件裝　原價：$1,398，特價：$680（49折）

（林綺虹攝）

中型生菜造型陶瓷碟　原價：$468，特價：$238（51折）

（林綺虹攝）

心型陶瓷碟20cm 2件裝　原價：$668，特價：$280（42折）

（林綺虹攝）

陶瓷匙羹14cm 5件裝　原價：$398，特價：$160（4折）（左）、$180（45折）（右）

（林綺虹攝）

陶瓷迷你調味料小鍋子連小匙2件裝　原價：$798，特價：$280（35折）

（林綺虹攝）

陶瓷櫻花茶壺　原價：$638，特價：$380（6折）

（相片由OnTheList提供）

陶瓷花型小鍋子連蓋3件裝　原價：$828　特價：380（46折）

（林綺虹攝）

迷你南瓜造型陶瓷小鍋子　原價：$338　特價：180（53折）

（林綺虹攝）

OnTheList表示因應社會現況，他們實施了防疫措施，大家入場時須戴上口罩及使用酒精搓手液，職員亦會為大家量度體溫。此外，購物時避免使用現金。OnTheList會實施人流管制，確保場內人數聚集，同時緊密場內消毒清潔。

【大減價】港麗酒店推網上預訂7折優惠　平均每人$200內嘆下午茶

OnTheList - Le Creuset特賣活動詳情：

地址：中環都爹利街6號印刷行地下（中環地鐵站G出口）

日期及時間：

3月25日（三）10am - 8pm

3月26日（四）11am - 8pm

3月27日（五）11am - 8pm

3月28日（六）10am - 5pm

大家須先登記成為OnTheList會員才可進入特賣場，免費登記詳情【按此

付款方式：現金或信用卡

記者：王芷瑩

著數優惠 減價開倉 廚具

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