【新冠肺炎】稅務局指4名職員不適或曾接觸患者　病毒測試結果全為陰性

▲ 稅務局回覆查詢表示，有4名於不同層數工作的職員分別需要接受病毒測試，結果全部為陰性。（資料圖片）

新冠肺炎疫情擴散，今日（20日）網上流傳消息指灣仔稅務大樓有人確診染病，身穿全副防護裝備的人員正在消毒。稅務局回覆TOPick查詢指，有4名職員分別不適、與確診患者乘同一班飛機，或是確診者的密切接觸者，4人病毒測試結果全為陰性，至今沒有職員確診患新冠肺炎。

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▲ 網上有圖片指，清潔人員於稅務局辦公室消毒，涉及3層辦公室。（香港突發事故報料區fb圖片）

網上流傳圖片顯示有身穿全副防護裝備的人員正在稅務大樓進行消毒，該消息稱，「稅局有職員確診，來自3個不同部門，政府未公布，已封了3層。稅務局印花稅署（股票及租約） 一名女性助理稅務主任懷疑感染新冠肺炎，列為疑似個案。」

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TOPick向稅務局查詢有關詳情，稅務局表示，3樓一名職員近日感到身體不適，但新型肺炎病毒測試結果為陰性。



兩名分别在10樓及13樓工作的職員於3月16日由馬來西亞回港，有關航班有兩名新冠肺炎確診患者，但兩名職員的座位並非於該兩名確診患者附近。在10樓工作的職員於回港後並無上班，現仍休假；而在13樓工作的職員於3月17日返回工作崗位，在工作期間有戴口罩，3月18日起休假在家。兩名職員的病毒測試結果均為陰性。

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▲ 網上流傳圖片，指有全副裝備職員為稅務局消毒。（香港突發事故報料區fb圖片）



此外，28樓一名職員的妻子於3月17日下午由美國回港，3月19日被確診感染新冠肺炎。他並無與被確診的妻子一同外遊，於3月17及18日均有上班，工作期間有戴口罩。由於職員是緊密接觸者，他在醫院接受檢查，今天（20日）獲通知病毒測試結果為陰性。



稅務局指，現時並無職員確診患上新冠肺炎的個案，但局方已於前日（18日）及昨日（19日）分别為地下大堂至3樓的扶手電梯，3樓、13樓及28樓辦公室進行徹底清潔和消毒。

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記者：徐紹軒

