Google向Ignaz Semmelweis致敬　香港洗手界KOL又是誰？

▲ Google向Ignaz Semmelweis致敬。

新冠肺炎疫情下，港人生活習慣改變，出街佩戴口罩外，亦時刻勤洗手。被譽為感染控制之父的匈牙利醫生Ignaz Semmelweis，19世紀大力提倡正確的洗手觀念，成功大幅降低產房死亡率。其實，提到洗手，相信大家都想起一個洗腦金句，足以被提醒記得洗手！

2003年沙士爆發期間，時任特首夫人董趙洪娉到訪牛頭角下邨，提醒長者注意個人衛生。最為人熟悉的是她提醒身旁的長者，「千祈千祈千祈，洗手洗手洗手！」。

無錯，重要的事情要重複3次！可是，有政界中人坦言，由於董太當年身穿整副防疫醫療裝備，與該名只穿單薄衣服的長者，形成太強烈的對比，似乎令到大家雖然記得董太的金句，卻將焦點放錯位置了。

▲ 2003年沙士爆發期間，董趙洪娉（右一）探訪牛頭角下邨居民時，穿着全副高規格醫療裝備，提醒老婆婆切記要洗手。

事實上，董太曾當護士，修讀護理學出身，當然知道洗手的重要性。如今新冠肺炎疫情持續下，時間證明，董太所說的確是金石良言。

另外，現時不少政黨人士落區，向街坊派發口罩及消毒搓手液等物資，但當然無董太般如此重裝。不過，經民聯立法會議員梁美芬昨日（19日）到紅磡向街坊長者派口罩，帶上即棄手套，示範如何不失基本禮儀之餘，又保障到自己減少肌膚接觸。

其實，注重手部清潔又不只限於本港，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞近日親自拍洗手影片，教導正確洗手10步驟，還在Twitter點名明星名人挑戰，包括南韓當紅男團BTS防彈少年團、美國樂壇天后Katy Perry和Lady Gaga等。

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