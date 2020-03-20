容海恩「妙計」退出新民黨初選　李梓敬已夠提名參加跨黨初選

▲ 李梓敬取得足夠提名，符合成為新民黨初選候選人資格。（李梓敬Facebook）

新民黨為9月立法會選舉而首設黨內初選，結果前深水埗區議員李梓敬不惜退出自由黨也要參加，引起現任立法會議員容海恩質疑內定賽果，憤而退出初選。其丈夫袁彌昌近日於個人社交網站上載一幅漫畫，明言此乃一着「妙計」卻欲言又止。可是，另邊廂的李梓敬，今日已成功取得足夠的初選提名，符合候選人資格。

初選提名限期到今日（20日）為止，每名參加者要提交最少8名，來自新民黨中央委員會或青年委員會委員的提名，才能成為候選人。

容海恩VS李梓敬 到底邊個實力強？

隨着容海恩退選，新界東只有李梓敬，和公民力量成員林宇星及陳志豪參加。除了李梓敬取得9個提名外，其餘兩人各取得8個提名，3人都符合成為候選人資格。

李梓敬表示，未來要熟讀新民黨及公民力量政策，並與當中的前輩聯絡，請教他們對香港未來、組織發展方向的想法。李梓敬拒絕透露，有否取得公民力量成員的提名票。據悉其提名主要來自中委成員。

▲ （袁彌昌Facebook）

至於容海恩退選後，政界都估計她到底甚麼葫蘆賣甚麼藥？她的老公袁彌昌近日於Facebook帳戶上載一張漫畫，由主人翁說出一句「精通三國誌如老闆應當知曉吧？」、「此妙計的大名……」此後，他自己又配上一句不解釋。有網民留言形容，「軍師，佩服！」亦有網友留意指︰「先下手為強！」