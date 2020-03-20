【種族歧視】香港留學生因戴口罩被打腫眼　澳洲男出言侮辱被判入獄兩個月

▲ 香港留學生因戴口罩被拳打，澳洲男出言侮辱被判入獄兩個月。

新冠肺炎於世界各地爆發，有亞洲裔人士因為疫情而遭受歧視。近日一名位於澳洲塔斯曼尼亞的香港留學生，被當地澳洲一名男子出言侮辱，對方更緊追而至，最後還被澳洲男子揮拳擊中眼部，澳洲男子認罪被判監兩個月。

根據澳洲廣播公司（ABC）報道，昨晚（19日）於澳洲塔斯曼尼亞的荷伯特（Hobart）一間超級市場，香港留學生Ted與友人正前往停車場取車，期陳遇上一名38歲的澳洲籍男子。

當時Ted戴著口罩，澳籍男子突然大叫：「你已感染了病毒，滾回你的國家！」Ted試圖無視對方並繼續前往座駕希望盡快離開停車場，但澳籍男子緊隨而至，並在Ted的座駕前向其揮拳。

澳籍男子打傷了Ted的臉及眼，Ted的眼鏡亦被打破。事後Ted接受訪問時直言沒想過這種事會發生在自己身上，並透露有朋友在快餐店也遇到過類似的事件。

該名38歲的澳洲籍男子被捕後於今日提堂，庭上他承認襲擊罪，被判入獄兩個月。

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責任編輯：王俊賢