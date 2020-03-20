【大減價】港麗酒店推網上預訂7折優惠　平均每人$200內嘆下午茶

▲ 港麗酒店樂聚廊下午茶推出網上預訂7折優惠！（相片由酒店提供）

繼四季酒店及麗思卡爾頓酒店推出罕有優惠後，位於金鐘的港麗酒店樂聚廊下午茶都推出網上預訂7折優惠，雙人份下午茶原價定價港幣558元，折後只需$390.6，平均每人$200有找（未計加一服務費）。

港麗酒店的下午茶的三層架換上一系列春季茶點，甜點包括Amalfi檸檬草莓撻、Jivara朱古力士多啤梨蛋糕、Grand Marnier 法式海綿蛋糕配忌廉士多啤梨等及咖啡劇院蛋糕以及溫布頓經典甜點 - 士多啤梨配鮮忌廉。鹹點包括煙三文魚香蔥牛油伴法式甜包、松露火腿配蜜糖芥末甜包、意式炸芝士飯球配番茄醬及蘑菇松露香酥盒。

雙人份下午茶原價定價港幣558元，一人份每位港幣338元，每份包含士多啤梨果茶特飲、意式Affogato 、精選咖啡或茗茶一杯。現經由ConradDining.HungryTuesday.com網站預訂3月份之雙人份下午茶體驗可享驚喜七折優惠，連原價的加一服務費，平均每人只需

【$558 X 0.7+（$558 X 0.1）】/2 =$446.4/2 =$223.2

大家於網上預訂時必須在推廣欄目點選 Hungry Tuesday推廣，才可尋找到這優惠。此外，4月份之優惠將於4月7日起下午12時於同一平台上作預購。

樂聚廊下午茶詳情：

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店LL大堂樓層

下午茶供應時段: 周一至周日下午3時至5時30分

電話: 2822 5777

責任編輯：王芷瑩