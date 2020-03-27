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【奇情實錄】遺體修復師半夜家中聞血腥味　揭遺體於殯儀館離奇滲血

健康 18:08 2020/03/27

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

遺體修復師半夜家中聞血腥味，揭遺體於殯儀館離奇滲血。

殯葬從業員工作時遇到靈異或怪事絕不稀奇，馬來西亞遺體修復師青龍入行多年，經常都會發生難以用常理解釋的情況，例如先人報夢、無故聽到異常的聲音，甚至突然聞到血腥味等。她直言，如果身邊風平浪靜，通常她都「無工開」，但如果特如其來有怪事，過不久就會收到電話通知叫「開工」。

青龍指，有時她會突然聽到不知誰的敲門聲，或耳邊有人細語，這些現象都是沒法解釋的，而當出現這些奇怪事後，往往她都會收到「開工電話」。眾多怪事中，青龍最難忘一宗遺體滲血事件。

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家中無故聞到血腥味　揭發遺體於殯儀館滲血

有日，青龍接到一宗死者因癌症逝世的個案，當時青龍一如以往處理好遺體後回家。但返家一直都感到不自在，甚至嗅到一陣血腥味，感應過不少奇怪事的青龍很快便意識或許出了問題，馬上致電家屬詢問亡者是否有異樣。

不過，當時家屬只說「沒有，很完美。」

青龍也只好聽從。

但到了半夜，青龍嗅到愈來愈重的血腥味。這時，她就收到家屬來電指亡者開始不斷流出血液。

原來由於遺體尚未入殮，沒受到冷凍，所以開始出現變化，血液流到整個地上。

原來家屬委託的棺材店還沒有處理好遺體。直到我去幫忙把遺體處理乾淨，味道也隨之消失了。

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突然的狂風暴雨

又有一次，青龍替一位老先生完成修復、化妝遺體後，整個人都感到不舒服。她本打算和同事一起返回公司，豈料這時突然刮大風下大雨，青龍唯有坐下閉眼休息，待雨勢過去。

就在此時，青龍突然有感應，似乎問到「還有一位孫子…」青龍瞬間清醒，詢問老先生的2、3名女兒「是不是還有誰沒到？」

結果，老先生其中一名女兒說：「我的兒子還沒到」，之後便馬上打電話讓老公帶兒子過來。

孫子來到後，天氣突然好轉，沒風也沒雨，青龍也沒再感到不舒服了。

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記者：楊宛茜

遺體修復師 生死教育 網絡熱話 家庭關係

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