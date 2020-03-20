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【筍工來了】試住杜拜豪宅！地產公司包旅費聘經紀實測

職場 19:08 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

海外房地產公司Dubai Property For Sale日前在網站宣布，聘請人員前往杜拜，花一星期實測居住豪華公寓。並且包司機接送、包旅費，以及吃喝玩樂！

可以住豪宒，還包旅費打工，絕對是不少打工仔夢寐以求的理想工作！海外房地產公司Dubai Property For Sale日前在網站宣布，聘請人員前往杜拜，花一星期實測居住豪華公寓。並且包司機接送、包旅費，以及吃喝玩樂！認為自己合適又心動的話，請留意以下詳情！

據Dubai Property For Sale網站指，該公司將提供到一星期杜拜免費體驗之旅的工作機會，體驗其豪華公寓提供的質素水平。當中包括：乘坐阿聯酋航空出發到機場、司機接載到該豪華公寓、與團隊共享晚餐、前往當最大型夜店Whites，還有到沙漠玩吉普車衝沙等。所有支出費用亦將由該公司全包。

網站亦提到，這份工作並不單是吃喝玩樂，其「終極任務」是要擔當地產經紀，除了負責尋找買家外，還需要協調銷售過程、與買家建立融洽關係，以保證交易順利。

欲申請該杜拜地產經紀工作的話，可到網站「https://www.dubaipropertyforsale.co.uk/careers/」申請。順帶一提，申請網站及表格並無明確指出申請資格或薪酬，以及截止申請日期，僅表示目前收到的應徵數量龐大。而申請者只需填上名字、電郵、為何認為自己適合該職位、銷售經驗、目標和期望是甚麼（包括短、中、長期目標）便可。有興趣的申請人，要盡快把握機會了！

責任編輯：張寶燕

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