【法證先鋒IV】謝雪心派防疫物資助弱勢社群　心姐：千萬別令自己情緒抑鬱

▲ 心姐身體力行幫助弱勢社群。（受訪者提供）

TVB劇《法證先鋒IV》的秋姐（謝雪心飾）心地善良，現實中的心姐謝雪心也樂於助人，近日四出做義工派口罩、米等物資，為弱勢社群送暖。

心姐謝雪心最近忙於做義工，到各區派發物，「因為有些不良於行的家庭，可能欠缺米、廁紙等，甚麼也沒有真的很需要別人幫助,部分長者更通宵排隊輪候物資，沒病也會捱出病。」

眼見很多長者都沒有足夠物資，心姐表示十分痛心，因而身體力行落區向有需要的人派發物資。她謙稱：「只是盡點綿力，大家齊心抗疫。」

▲ 心姐連日來四出到訪多區向有需要的人派發物資。（受訪者提供）

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新冠肺炎疫情影響全球，心姐指：「現在大家都需要正能量，全球都需要。」她認為：「最重要是保持開朗、在家多做運動、千萬不要令自己情緒抑鬱。」

▲ 心姐向長者送暖。（受訪者提供）

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心姐近日經常出現於TVB劇《法證先鋒IV》，飾演秋姐她較早前接受TOPick訪問表示：

秋姐與二小姐的感情很難得，真是親生母女都未必會有。 秋姐一直都全心全意愛錫二小姐，而二小姐都當她是媽媽，秋姐最擔心就是她下半生的幸福，所以一直在背後做好多事，但又不會每次都說出口，這份埋在心底裏的愛真是很感人。

▲ 心姐希望愛心米能令長者得到溫飽。（受訪者提供）

秋姐於劇中講話的口音獨特，原來是心姐把中山及順德的鄉下話混合而成。

心姐表示：「為配合秋姐角色，除在服裝上穿得較臃腫外，說話都要有口音。我的奶奶是順德人，所以就把中山及順德的口音混在一起，獨特一點。但原來講對白真的很難，因為鄉下話一定要很流暢，所以我要為每個字寫下音調，不然好易便會說回廣東話。」

記者：梁樂欣