【口罩供應】莎莎KF94口罩+漂白水+酒精棉開售 全線莎莎分店發售
精明消費 19:26 2020/03/20
新冠肺炎疫情未息，香港口罩和消毒用品供不應求，莎莎今日（20日）在Facebook宣布全線莎莎分店開售抗疫用品，包括韓國製HEAL MADE KF94口罩、sasatinnie 免沖洗手噴霧、sasatinnie 70%酒精棉、小林製藥小林眼鏡清潔師及花王漂白水，產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。
韓國製HEAL MADE KF94口罩(單片裝)
售價：$28/包 | 每人限購６包
- 4層過濾，4層保護
- 韓國KFDA認證
- 有效過濾94% 0.4微米懸浮粒子
- 防滑下、防霧氣
- 緊貼面型、呼吸舒適
加$9.5換購Primagel Plus免沖消毒搓手液1支
不可與VIP優惠同時使用
sasatinnie 免沖洗手噴霧(共4款)
售價：$28/件, $48/2件
- 含68% 酒精濃度
- 有效殺滅99.9%細菌
- 經測試通過能殺滅大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌
- 便攜設計，愉悅香氣
sasatinnie 70%酒精棉
售價：$32/件
- 含70％酒精濃度
- 採用FDA, KFDA,及CE認可的100% 無紡布材料
- 單片獨立包装，安全又衛生
- 尺寸7.2 x 3.1cm
小林製藥 小林眼鏡清潔師(10包裝)
售價：$22/盒
- 可簡單抹走殘留在眼鏡上👓的指紋、油脂及污垢
- 柔軟超細纖維，不傷鏡片
- 抹後速乾，不留水漬
花王 漂白水600ml
售價：$8.2/支
- 殺菌除味，清潔衛生
- 特效漂除頑固污漬
莎莎表示基於衛生理由，口罩產品不設退換，以上產品莎莎全線分店發售。
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責任編輯：王芷瑩