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【口罩供應】莎莎KF94口罩+漂白水+酒精棉開售　全線莎莎分店發售

精明消費 19:26 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

莎莎開售防疫用品。（圖片來源：莎莎Facebook）

新冠肺炎疫情未息，香港口罩和消毒用品供不應求，莎莎今日（20日）在Facebook宣布全線莎莎分店開售抗疫用品，包括韓國製HEAL MADE KF94口罩、sasatinnie 免沖洗手噴霧、sasatinnie 70%酒精棉、小林製藥小林眼鏡清潔師及花王漂白水，產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

韓國製HEAL MADE KF94口罩(單片裝)

售價：$28/包 | 每人限購６包

  • 4層過濾，4層保護
  • 韓國KFDA認證
  • 有效過濾94% 0.4微米懸浮粒子
  • 防滑下、防霧氣
  • 緊貼面型、呼吸舒適

加$9.5換購Primagel Plus免沖消毒搓手液1支
不可與VIP優惠同時使用

sasatinnie 免沖洗手噴霧(共4款)

售價：$28/件, $48/2件

  • 含68% 酒精濃度
  • 有效殺滅99.9%細菌
  • 經測試通過能殺滅大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌
  • 便攜設計，愉悅香氣

sasatinnie 70%酒精棉

售價：$32/件

  • 含70％酒精濃度
  • 採用FDA, KFDA,及CE認可的100% 無紡布材料
  • 單片獨立包装，安全又衛生
  • 尺寸7.2 x 3.1cm

小林製藥 小林眼鏡清潔師(10包裝)

售價：$22/盒

  • 可簡單抹走殘留在眼鏡上👓的指紋、油脂及污垢
  • 柔軟超細纖維，不傷鏡片
  • 抹後速乾，不留水漬

花王 漂白水600ml

售價：$8.2/支

  • 殺菌除味，清潔衛生
  • 特效漂除頑固污漬

莎莎表示基於衛生理由，口罩產品不設退換，以上產品莎莎全線分店發售。

【3月20日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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