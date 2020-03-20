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【冰封旅業】美麗華旅遊全線分行4月將暫停服務　員工停薪留職或調往總行

社會 19:32 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

美麗華旅遊宣佈，將於4月暫停全線分行的服務。（程志遠攝）

新冠肺炎全球肆虐，本港旅遊業面臨停頓。美麗華旅遊宣佈，將於4月暫停全線逾10間分行的服務，再因應疫情發展作出調整，銅鑼灣總行﹑熱線中心及網上服務則會繼續運作，受影響員工需要停薪留職，部分則調往如常營運的部門工作。

美麗華旅遊總經理李振庭向TOPick表示，新冠肺炎疫情下，全球多國實施入境限制，多間航空公司亦宣佈停航，政府也呼籲港人不要外遊，令旅行社不能出團，唯有決定暫時停止業務，全線分行於4月1日至4月30日期間暫停服務，但銅鑼灣總行﹑熱線中心及網上服務則會如常運作。

【冰封旅業】旅行社外遊業務面臨停頓　黃進達形容史無前例倡港府加大資助額度

李振庭坦言，有關決定是目前較為折衷的一個辦法，屬無可厚非：

SARS時都未試過這樣的情況。

他說，受影響員工在分行暫停服務期間，需要停薪留職，直至恢復營業，大部分都是領隊，部分員工則會調往總行及熱線中心上班；又指若有一些東南亞國家或地區放寬港人入境限制，將即時重開分店營業。

美麗華旅遊部分分行已暫停營業。（程志遠攝）

美麗華官網資料顯示，旅行社由昨日（19日）至3月31日期間，熱線中心﹑銅鑼灣總行﹑旺角沙田及澳門分行雖有營運，但營業時間有所調整，其他分行則休息。

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記者：陳曉瑩

停薪留職 美麗華旅遊 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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