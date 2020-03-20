香港話劇團周六起網上「戲寶重溫」 《失禮‧死人》打頭陣

▲ 香港話劇團推出「戲寶重溫」，本周六(3月20日)起每晚8時，於其Facebook專頁播放5套受劇迷喜歡的舞台劇作品

新冠肺炎肆虐下，不少舞台劇都被逼取消。香港話劇團決定由明晚（3月20日）起，在Facebook專頁推出「戲寶重溫」，連續5個星期六晚上8時都會播放一套由大家網上投票選出的舞台劇播放，希望滿足一眾劇迷。到時大家足不出戶，都可以暫時在家一解劇癮了！

香港話劇團的「戲寶重溫」系列，第一擊將會播放獲最高票數的《失禮‧死人》！詳情如下：

1、《失禮‧死人》

時間：3月21日晚上8時

編劇：朱鳳嫻；導演：黃樹輝；主演：雷思蘭、溫玉茹、岑君宜（演出年份：2015年）



2、《找個人和我上火星》

時間：3月28日晚上8時

編劇：莊梅岩；導演：何偉龍；主演：李子膽、陳麗卿、洪迎喜、 郭紫韻、劉守正、劉紅荳（演出年份：2004年）

3、《讓我愛一次》

時間：4月4日晚上8時

編劇：杜國威；導演：何偉龍；主演：陳淑儀、龔小玲、馮蔚衡、高瀚文、彭浩英、潘燦良（演出年份：2000年）

4、《家庭保護隊》

時間：4月11日晚上8時

編劇：司徒慧焯、梁嘉傑；導演：司徒慧焯；主演：潘燦良、劉守正、馮蔚衡、林小寶、辛偉強、韋羅莎（演出年份：2008年）

5、《一頁飛鴻》

時間：4月18日晚上8時

編劇／導演：陳敢權；粵劇撰曲：曾健文：填詞：曾健文、陳敢權；主演：高翰文、辛偉強、歐陽駿、張雅麗（演出年份：2016年）

值得大家留意的是，錄像於播放後兩星期內可在Facebook專頁內重溫。