【新冠肺炎】新外傭突到港在家隔離14日　僱主出盡奇招避傳染

▲ 政府檢疫令下，新來港外傭都需要在家檢疫14日，有僱主出盡奇招，要求外傭隔離時做足防護，擔心家人受感染。（資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延全球，本港要求所有抵港人士（除澳門及台灣出發）必須居家檢疫或到檢疫中心進行14日隔離。不過，有外傭僱主在網上發文，指菲傭要在家中隔離，整家人如臨大敵，

有外傭僱主分享，其菲傭家居隔離第1天的經歷。他指，中介公司早前通知因應菲律賓馬尼拉機場禁令，新菲傭應要逗留約1個月才能安排到港，但昨早（19日）突然收到中介公司通知，菲傭會乘坐當日早上班機來港，因應政府檢疫令，她離開機場後必須2小時內到達僱主地址隔離。

他形容情況突如其來，儼如打仗，除收拾房間，又準備探熱計和紀錄表、酒精搓手液、1:99稀釋漂白水，及水杯餐具等個人用品。而菲傭到達後，他更提供新行李箱，要求她換新箱，並由手掌清潔到膊頭，量好體溫，才能穿上新拖鞋進屋。

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菲傭進屋後，僱主又要求她先洗澡，再用抹布徹底清潔廁所。之後又告訴她14日隔離的規則，包括留在房間內，由僱主送食物，之後再收走食具自己清潔，不能與僱主一家共用廁紙及抹手布，入廁所前必須詢問小孩和僱主，避免小孩拍門急著要去廁所；洗澡時間限於晚上僱主完成清潔和小孩入睡房後，以防廁所地下太濕容易讓小孩滑倒。他更要求菲傭每日自行量體溫3次，每個早上讓他查看紀錄。

▲ 菲律賓政府早前宣布封鎖馬尼拉，大批旅客滯留馬尼拉的機場。（法新社）

他總結自己做法時就稱：「我不是拆彈專家，但只能盡量不引起火種燃點藥引，希望14天後盡快帶工人做檢測讓家人安心，期間祈求一切順利。」

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此外，亦有僱主發文，指菲傭滯留馬尼不能出境到港，但要求僱主照樣計算工資，又稱僱主可索償保險。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，除非僱主一早已作出承諾，否則不論新舊合約，外傭需要到港開始工作才會計算工資。她又稱，「而家唔係香港唔畀佢嚟」，而是本國實行封鎖，不可能要香港僱主承擔責任，加上勞工保險只包本港工作期間的意外及生病，未必保障以上情況。

她補充，就算外傭因本國政策而未能到港，僱主亦只可以按法例終止合約及賠償一個月代通知金，不能夠「話炒又唔賠錢」。

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記者：徐紹軒