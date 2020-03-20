【新冠肺炎】中大校友校長會向DSE考生派近萬枝酒精搓手液（附派發考場名單）
社會 20:10 2020/03/20
中學文憑試（HKDSE）開考在即，香港中文大學校友校長會宣布，將於3月30日（周一）「中國語文科」(試卷一及二)開考當日，向學校領導層為中大校友的學校，派發酒精搓手液，到有關學校應考的考生可免費領取酒精搓手液一枝（60ml）。
中大校友校長會指，現時已有31位校長表明會參加計劃，料會派發9,339枝酒精搓手液。參與計劃的中學如下：
|參與派發酒精搓手液的中學
|李求恩紀念中學
|香港道教聯合會青松中學
|中華基督教會協和書院
|港九潮州公會中學
|佛教大雄中學
|港澳信義會慕德中學
|新會商會中學(屯門良景邨)
|香港中文大學校友會聯會張煊昌中學
|將軍澳官立中學
|廖寶珊紀念書院
|中華基督教會馮梁結紀念中學
|羅定邦中學
|香海正覺蓮社佛教正覺中學
|培正中學
|圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學
|五育中學
|風采中學（教育評議會主辦）
|粉嶺救恩書院
|大埔三育中學
|新生命教育協會呂郭碧鳳中學
|東莞工商總會劉百樂中學
|滙基書院（東九龍）
|旅港開平商會中學
|路德會呂明才中學
|棉紡會中學
|順德聯誼總會胡兆熾中學
|德信中學
|香港紅十字會甘迺迪中心
|五旬節聖潔會永光書院
|順德聯誼總會鄭裕彤中學
|曾璧山中學
資料來源：香港中文大學校友校長會
責任編輯：陳梓蔚