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【新冠肺炎】中大校友校長會向DSE考生派近萬枝酒精搓手液（附派發考場名單）

社會 20:10 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

中大校友校長會將向DSE考生，派發近萬枝酒精搓手液。（資料圖片）

中學文憑試（HKDSE）開考在即，香港中文大學校友校長會宣布，將於3月30日（周一）「中國語文科」(試卷一及二)開考當日，向學校領導層為中大校友的學校，派發酒精搓手液，到有關學校應考的考生可免費領取酒精搓手液一枝（60ml）。

中大校友校長會指，現時已有31位校長表明會參加計劃，料會派發9,339枝酒精搓手液。參與計劃的中學如下：

參與派發酒精搓手液的中學
李求恩紀念中學 香港道教聯合會青松中學 中華基督教會協和書院 港九潮州公會中學 佛教大雄中學
港澳信義會慕德中學 新會商會中學(屯門良景邨) 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 將軍澳官立中學 廖寶珊紀念書院
中華基督教會馮梁結紀念中學 羅定邦中學 香海正覺蓮社佛教正覺中學 培正中學 圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學
五育中學 風采中學（教育評議會主辦） 粉嶺救恩書院 大埔三育中學 新生命教育協會呂郭碧鳳中學
東莞工商總會劉百樂中學 滙基書院（東九龍） 旅港開平商會中學 路德會呂明才中學 棉紡會中學
順德聯誼總會胡兆熾中學 德信中學 香港紅十字會甘迺迪中心 五旬節聖潔會永光書院 順德聯誼總會鄭裕彤中學
曾璧山中學

資料來源：香港中文大學校友校長會

責任編輯：陳梓蔚

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