【口罩供應】 一合口罩3.22第二輪開賣每盒30個售68元　每人限購一盒【內附預購連結】

▲ 一合口罩即將推出第二輪預購。

本地口罩生產商「一合口罩」稱，第二輪預售即將展開。為免再次重現一分鐘賣完的情況，今次廠商選用預售登記，「希望不用搶不用排，讓大家安心一點」。廠商又稱，預售將會鎖定價格，顧客不用再為日後價格勞心擔心。

「一合口罩」需要顧客姓名、email、手提電話登記。後台系統隨即作出分流，之後跟著email回覆內的連結，進行預購即可。正式預購將於周日（22日）至周二（24日）進行。

上一輪預售中，「一合口罩」每盒30個口罩定價為68元，每人限購一盒。

【廠商重要提示】

- 準備好 PayMe App，可以更快速安全完成交易

- 預購時，必須使入已登記的 email 進入預購系統

- 現在是第二次預售階段。廠商將於四月內至五月初正式投產，第二批貨品將於6月中完成，下單時敬請留意

- 一人一口罩，就是一人一次order

- 求求大家，不要拿來炒賣

- 不能多次 order、不要炒賣，不過請多多分享

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責任編輯：吳卓峰