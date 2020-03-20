【新冠肺炎】摩洛哥航班管制累港人滯留　入境處收147宗求助

▲ 政府一共接獲147名港，人有關摩洛哥返港行程的求助。（資料圖片）

新冠肺炎全球大流行，摩洛哥因應疫情實施臨時航班管制，導致有港人滯留當地。政府發言人今日（20日）表示，已循不同渠道積極跟進事件，以協助受影響的港人回港。

摩洛哥當局於3月15日宣布，全面停止來往摩洛哥的國際航班。保安局及入境處一直透過外交部駐港特派員公署、中國駐摩洛哥王國大使館、摩洛哥王國駐中國大使館、香港旅遊業議會及相關旅行社，了解及跟進情況。

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截至今日，入境處透過1868熱線、中國駐摩洛哥王國大使館及立法會議員轉介等渠道，一共接獲147名港人有關返港行程的求助，當中包括70名旅行團成員，及70多名自助旅遊的港人。入境處已即時按當事人及其家屬意願提供適切意見及協助，其中有72人經特區政府與航空公司協調後，已取得機位並乘坐不同航班返港或已作返港安排。

為協助港人返港，特區政府一直循多方面跟進，包括自3月16日起透過駐京辦及摩洛哥王國駐中國大使館，向摩洛哥政府了解當地民用航班的實際運作情況；此外，民航處亦積極聯絡尚有航班飛往卡薩布蘭卡機場的航空公司，繼續爭取機位予港人使用，協助他們離開摩洛哥，再經其他地點回港。

特區政府會繼續密切關注摩洛哥當局針對疫情而實施的措施，以及對當地港人的影響。保安局及入境處會繼續與公署、兩地大使館、旅議會、旅行社、當事人及其家屬保持密切聯繫，積極跟進事件並留意事態發展。

責任編輯：吳卓峰