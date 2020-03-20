新冠肺炎輸入個案上升　港府為何無意封城？

▲ 抵港人士需要14日強制隔離檢疫或醫學監察（車耀開 攝）

歐美各國爆發新冠肺炎，近日來本港確診的輸入個案上升，立法會一個委員會昨日通過無約束力動議，要求研究禁止外國人入境。但據悉，港府認為，大部分個案來自香港身份證持有人，故暫無意封城。

據了解，港府高層近日曾討論應否一刀切，包括禁止外國人入境，但最後仍決定暫時按兵不動。有官場中人指，下一步如何做，目前不敢說之後不會「封城」，但仍要視乎歐美疫情發展，才可再作決定。

綜合多名官方和資深建制派人士指，港府暫無意封城，並認為若現階段禁外國人入境，根本無法對症下藥，而且做法「並不科學」。

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有接近行政會議消息人士認為，本港作為外向型經濟體，倘果一下子措施太嚴厲的措施，例如是禁止外國人入境，一來擔心影響作為國際金融中心和自由港的聲譽，二來香港和百多個國家都有免簽證出入境安排，或之後會招至報復。

多個國家實施封關，禁止外國人入境，惟香港現時只要求，海外入境人士強制檢疫14天。今日的立法會衞生事務委員會議上，多名議員批評港府防疫工作多漏洞，要求交代何時全面禁止非港人入境。

食物及衞生局局長陳肇始回應時表示，非港人的入境人數一直下跌，會繼續監察整體情況及非港人入境數字。她續指，過去兩周的確診個案中，大部分患者為外地返港的港人，強調會每日審視最新情況，不排除加強現有措施及禁止非香港居民入境，又呼籲市民避免非必要外遊和聚餐等活動。