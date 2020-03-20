【新冠肺炎】消毒酒精含有毒甲醇　海關1個月內冚第3宗

▲ 海關檢獲懷疑附有虛假成分說明，並含有毒甲醇成分的消毒酒精。（海關圖片）

海關今日（20日）搜查一間五金店鋪，檢獲2支懷疑附有虛假成分說明並含有毒甲醇成分的消毒酒精，拘捕該店鋪的一名董事及一名涉案產品的供應商推銷員。

這是海關繼上月及本月初後，一個月內第三次檢獲懷疑附有虛假成分說明並含甲醇的消毒酒精。海關呼籲市民馬上停用該款消毒酒精；商戶如有出售，亦應立即下架。

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海關早前接獲舉報，指元朗區內有五金店鋪售賣懷疑附有虛假成分說明的消毒酒精。接獲舉報後，海關即時派員行動，於上述店鋪試購一款標示為「75%乙醇」，並以標示為5公升的白色塑膠樽作銷售的消毒酒精，零售價為300元一樽。海關人員隨即把該款消毒酒精的樣本送往政府化驗所進行化驗，以確定其成分及安全性。

海關3月18日接獲化驗報告，顯示該款消毒酒精乙醇含量為73%，同時亦含1.6%甲醇。報告亦顯示該瓶消毒酒精的淨含量，是4482毫升。

根據化驗結果，涉案消毒酒精的成分及含量與產品說明不符，而且含有毒甲醇成分，涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。

海關知悉化驗結果後，隨即部署執法行動，並於今日搜查該五金店鋪，檢獲2支懷疑附有虛假成分說明的消毒酒精，一名55歲男店鋪董事及一名46歲女供應商推銷員被捕。海關人員今日亦同時巡查全港各區共120個零售點，暫未有發現該款消毒酒精出售。

海關將會就所檢獲的消毒酒精產品再作進一步化驗，以確定安全性，案件仍在調查中。

責任編輯：吳卓峰