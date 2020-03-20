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問責官員捐人工　7成人要求以減薪代替

政治 22:01 2020/03/20

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

林鄭月娥與問責團隊，合共捐出逾1000萬元，但有逾7成受訪者認為應以減薪代替。（資料圖片）

因應社會受新冠肺炎影響，港府於上月底宣布，行政長官、問責官員及行政會議成員，分別捐出1個月薪金予慈善團體。有團體就官員捐薪作民意調查，顯示有7成受訪者要求以減薪。

團體「公民力量」於本月9日至19日期間，訪問逾1000名受訪者對問責班子以「捐薪抗疫」的意見，發現有3成人不滿意做法，普遍反對人士認為，捐出薪金屬無約束力的行為，未能充份反映出官員對抗疫工作的長遠承擔，而且所捐款項可作扣稅，令市民質疑特首及問責官員抗疫態度。

另外，有超過7成受訪者認為，應該直接從問責官員的薪金中，扣減一定金額作抗疫之用，亦有接近7成受訪者認為，薪酬較高的公務員及立法會議員，需要一同減薪。公民力量發言人林宇星認為，減薪能滿足全民抗疫的社會期望，是有效與民共渡時艱的方法。

公民力量陳志豪則指，大部份市民認為減薪幅度為6%至10%，更有受訪者批評官員抗疫不，建議要有懲罰性的減幅，高達兩至三成。

港府早前宣布，特首林鄭月娥，連同所有政治任命官員，包括各司局長、行政長官辦公室主任、各副局長及政治助理，44人均會捐出一個月薪酬，合共超過1000萬元款項。

 

責任編輯：陳宛彤

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