【探熱迷思】幾多度先算發燒？衞生防護中心：額探不能提供可靠讀數

▲ 衞生防護中心指出，額探不能提供可靠讀數。

新冠肺炎全人類怕怕，近日出入公眾場所，不時都會被要求探熱，才獲准入場。不過體溫到達至幾多度，才算是發燒或有病徵？卻無人說得準。衞生防護中心今（20日）於fb發帖，指口探37.5°C或耳探38°C，就算是發燒。

衞生防護中心稱，當有傳染病在社區散播，恆常地量度體溫，能有助及早發現有發熱及有呼吸道病徵者，與其他健康人士分隔，從而有效防範傳染病擴散。

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額探體溫有幾準？衞生防護中心：或不可靠

翻查資料，衞生防護中心早於十年前，2009年就公開稱紅外線額探溫度計雖然方便，常用作體溫篩檢，但有研究報告指這類儀器，此類儀器不能提供可靠的溫度讀數。

中心直指，倘對額探溫度計的第1個讀數有懷疑，應使用其他探熱器，如耳溫計再次量度，例如使用紅外線耳溫計，以作確定體溫監測須知。

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▲ 近日多間公司都安排於出入口額探。圖為市民進入參觀示範單位前要先探熱。（梁偉榮攝 ）

探熱體位大不同 肛探還合時宜？

據衞生署衞生防護中心資料，探熱方法可分為口探、肛探、腋探、耳探及額探等。使用任何探熱器前，應先仔細閱讀說明書，了解正確的使用方法及讀數的參考值。選擇合適的探熱器時，最應該考慮其準確性、合適、方便及用家的接受程度。

體溫隨年齡、每天時間及身體活動而變化。作為發燒的初步評估，當體溫高於以下參考值時，便應懷疑發燒及看醫生。

▲ 各種量度體溫的指標。（衞生防護中心圖片）

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記者：吳卓峰