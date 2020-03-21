【新冠肺炎】外地輸入個案增　許樹昌憂港失守　政府或需短暫封關

▲ 中大醫學院呼吸系統科講座教授許謝昌擔心大批人士從外地回港，會令香港失守，認為政府或應短暫封關，並提供場地隔離外地回港人士。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球，大批港人急從外地回港，截至昨日(20日)下午9時，亞博館和北大嶼山醫院檢測中心已有4人初步確診。政府專家顧問團成員，中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指情況令人擔心，憂香港失守，呼籲政府提供場地隔離，取代家居隔離。

許樹昌今日（21日）在電台節目受訪時指，大批外地回港人士確診，情況令人擔心，很容易令香港失守。他認為，單靠家居隔離未必足夠，政府應重施故技，如處理鑽石公主號個案一樣，提供隔離場地，並要求返港人士留下樣本檢測，避免病毒流入社區。另外如未來數日有一定比例的外地到港人士確診，應考慮暫時封關，短暫禁止外國入境。

他又指，香港現時未有社區爆發的情況，但預計全球疫情最少要4至6個月才會趨向穩定，呼籲外地回港人士，即使無需強制檢疫，亦應自律地家居隔離。

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然而，單靠現有隔離設施未必足夠應付大量回港人士。許樹昌建議政府，可以考慮使用房間有獨立廁所及抽風系統的酒店隔離。

許樹昌又表示，現時新冠肺炎大流行，出外聚餐與打邊爐無異，市民短期內必須減少聚集活動，減少到人多地方。除此以外，食肆應徹底清潔，政府應考慮是否限制食肆營業時間。

在復工復課安排方面，許樹昌認為4月20日全面復課不理想，可安排大學和中學先行復課，視乎情況再考慮小學復課。而如無社區爆發，未必需要再次安排公務員在家工作。

責任編輯：陳梓蔚