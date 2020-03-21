【新冠肺炎】陳肇始：疫情處於戰爭狀態　航班多令檢疫手帶處理滯後

▲ 食物及衞生局局長陳肇始出席電台節目時指，疫情目前處於戰爭狀態。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴重，食物及衞生局局長陳肇始出席電台節目時指，目前疫情處於戰爭狀態。她又解釋，早前啓動監察手帶的工作滯後，是因為某時段航班數量多，現時整個流程已理順。

陳肇始今日（21日）指，目前疫情完全是戰爭狀態，本月起每日都有新確診個案。她坦言擔心情況失控，但當局已經積極處理，包括透過入境管制措施，減低出入境人流，醫管局亦在亞洲博覽館設檢測中心，排查出確診個案。

今早政府專家顧問團成員，中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌建議，政府可考慮使用房間有獨立廁所及抽風系統的酒店進行隔離，陳肇始則認為，需要先考慮酒店的通風系統和其他硬件設備是否適合，亦要考慮附近居民意見。

每日發約5000多檢疫令 航班多令監察手帶處理滯後

現時外國入境本港人士需強制檢疫，但有回港人士表示，用以啟動監察手帶的手機短訊遲遲未至。陳肇始指，由於早前某時段的抵港航班數量多，同一時間要處理很多個案，令程序滯後，但目前流程已經理順。

她又指，過去2日平均每日發出約5,000多個檢疫令。食衞局副秘書長鄭鍾偉補充指，周四（19日）發出大約5,800條手帶、昨日（20日）則發出5,600條，由於檢疫令需要手寫，措施推行初期有所滯後；他又承認措施有改善空間。

責任編輯：陳梓蔚