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港鐵羅湖站局部重開　方便市民到沙嶺掃墓

社會 10:38 2020/03/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

港鐵羅湖站局部重開，港鐵安排東鐵綫部份列車駛入，方便市民到沙嶺掃墓。（資料圖片）

清明節將至，不少港人怕正日（4月4日）人多擠逼而提早掃墓，港鐵因應情況，由今日至4月19日起，加開班次到羅湖站，羅湖站會局部開放，方便市民前往沙嶺掃墓。

港鐵今早（21日）發稿指，為方便市民前往沙嶺掃墓，即日起至4月19日，由頭班車起至晚上7時，東鐵綫部分列車會來往羅湖站，羅湖站會局部開放，落馬洲站則維持關閉。

責任編輯：陳梓蔚

 

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