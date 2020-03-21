港鐵羅湖站局部重開　方便市民到沙嶺掃墓

▲ 港鐵羅湖站局部重開，港鐵安排東鐵綫部份列車駛入，方便市民到沙嶺掃墓。（資料圖片）

清明節將至，不少港人怕正日（4月4日）人多擠逼而提早掃墓，港鐵因應情況，由今日至4月19日起，加開班次到羅湖站，羅湖站會局部開放，方便市民前往沙嶺掃墓。

港鐵今早（21日）發稿指，為方便市民前往沙嶺掃墓，即日起至4月19日，由頭班車起至晚上7時，東鐵綫部分列車會來往羅湖站，羅湖站會局部開放，落馬洲站則維持關閉。

責任編輯：陳梓蔚