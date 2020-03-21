港鐵羅湖站局部重開 方便市民到沙嶺掃墓 社會 10:38 2020/03/21 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 港鐵羅湖站局部重開，港鐵安排東鐵綫部份列車駛入，方便市民到沙嶺掃墓。（資料圖片） 清明節將至，不少港人怕正日（4月4日）人多擠逼而提早掃墓，港鐵因應情況，由今日至4月19日起，加開班次到羅湖站，羅湖站會局部開放，方便市民前往沙嶺掃墓。 港鐵今早（21日）發稿指，為方便市民前往沙嶺掃墓，即日起至4月19日，由頭班車起至晚上7時，東鐵綫部分列車會來往羅湖站，羅湖站會局部開放，落馬洲站則維持關閉。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 教大生要求港鐵交8.31閉路電視片段 高院裁定須交出太子荔枝角站片段 15:03 2020/03/18 教大生要求港鐵交8.31閉路電視片段 高院裁定須交出太子荔枝角站片段 【港鐵播毒】外籍投資公司高層Joel Werner舔口水抹地鐵扶手 累公司關閉網站 19:25 2020/03/19 【港鐵播毒】外籍投資公司高層Joel Werner舔口水抹地鐵扶手 累公司關閉網站 【播毒怪漢】港鐵中年「播毒男」下體壓扶手流出嘔心液體 網民再揭怪漢月台出沒自瀆 16:30 2020/03/20 【播毒怪漢】港鐵中年「播毒男」下體壓扶手流出嘔心液體 網民再揭怪漢月台出沒自瀆 港鐵 羅湖