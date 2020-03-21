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【全球大流行】LV產12噸消毒洗手液　採用Dior「CD」壓紋樽身譽為最靚搓手液贈醫院

健康 12:29 2020/03/21

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

LV生產酒精搓手液，盛載在旗下品牌Christian Dior的洗手液樽，被譽為全球「最靚搓手液」。

新冠肺炎在歐洲多個國家蔓延，法國奢侈時裝品牌Louis Vuitton的母公司LVMH（Moet Hennessy Louis Vuitton）早前宣佈，用公司生產化妝品及香水的工廠，改為開始生產消毒洗手液，並免費提供予法國當局及歐洲醫院，望攜手對抗疫情。日前首批免費物資已運抵巴黎聖路易醫院。由於酒精搓手液盛載在旗下品牌Christian Dior的洗手液樽，被譽為全球「最靚搓手液」。

根據巴黎聖路易醫院的員工上載到社交網站的帖文，醫院於3月18日已經收到LVMH集團的首批消毒搓手液。有關的消毒搓手液曝光，部分採用LVMH旗下Christian Dior洗手液的樽，更附有「CD」的壓紋。

從相片可見，樽蓋有Dior logo。(相片來源：LV)

LVMH集團15日宣布，將旗下Christian Dior、Guerlain及Givenchy的香水廠轉為生產消毒液後，經過72小時，就將物資運抵醫院，效率非常高。

集團早前評估，首周可生產多達12噸搓手液，產能之後會繼續增加。

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責任編輯：王俊賢

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