【無品大媽】大媽巴士上吐痰拒絕檢測　企圖再吐口水被衛生人員制服

▲ 大媽巴士上吐痰拒絕檢測，隨後企圖再吐口水被衛生人員制服。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，其中泰國有322宗確診個案，死亡1宗。全國都加強防疫意識，保持個人衛生，但仍有人並無公德心，拒絕檢疫更向衛生人員吐痰，行為令人側目。

據泰國媒體報道，3月19日一名華裔女子在泰國乘搭巴士由曼谷往中部沙拉武里府，期間女子多次在車廂內四處吐痰，引起其他乘客注意。當巴士抵達目的地後，當地的衛生人員要求該名女子接受病毒檢測，女子堅決拒絕接受檢測，又指自己只是在泰國逗留數天便會離開。事件亦被人拍下，上載至網絡引起熱議。

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隨後有網民指，該名女子被目睹乘搭火車前往曼谷，當局派員將她拘捕，女子面臨被捕即時反抗，更再次企圖向衛生人員吐痰，被掩蓋口鼻制服在地。

該名女子隨後被送往檢疫，檢測結果20日出爐，顯示對新冠病毒呈陰性反應。

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泰國衛生部：故意咳嗽吐痰者將被視為犯罪

3月17日泰國衛生部例行發佈會上，曾就相關問題發表言論，當時記者提及有民眾抱怨就醫排隊時間長而發脾氣，還有很多心懷不軌的人故意朝醫護人員咳嗽吐痰，並詢問衛生部是否會推行政策防止此類事件發生。

當時醫生素坤表示，故意朝醫護人員或普通群眾咳嗽吐痰者，將被視為犯罪，觸犯「故意傳播病毒」罪名。他提醒民眾，無論是不小心還是故意的，都不要隨意拿此事開玩笑。若有人故意使壞傷害他人，如在急症室內實施暴力者，每一位涉事人員都將被依法監禁。素坤又強調，醫護人員很樂意為民眾服務，儘管有時服務速度時快時慢，但情況都是可以經投訴處理，但若有人故意威脅恐嚇或是傷害他人，衛生部定將依法懲處。

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責任編輯：王俊賢