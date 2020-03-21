【賭王千金】箍牙Look亮相教何猷君煎雞翼　何超欣學霸成績入讀麻省理工【有片】

▲ 何超欣貼地look亮相內地綜藝節目。

原名為《爸爸去哪兒5》的內地真人騷《一起出發吧》近日播出第10期，請來一眾媽媽任嘉賓，而在節目內擔任實習哥哥照顧小孩的何猷君，就帶來妹妹何超欣一同體驗生活。

身為賭王何鴻燊4房梁安琪的孻女何超欣，穿上一身黑色便裝，首次亮相內地綜藝節目。拍攝節目時只有19歲的何超欣正值少女時期，但正箍牙的她穿著樸素，只以淡妝上鏡，在偏遠落後的農村拍節目亦無不慣，雖是千金小姐但卻非常貼地。

▲ 何超欣是賭王4房最小的女兒。（節目截圖）

何超欣零架子

節目中，何超欣首先獲安排在一間房內，以直播方式觀看何猷君煎可樂雞翼，但甚少下廚的何猷君卻手忙腳亂。看不過眼的何超欣便以對講機指導哥哥，但他卻依然無從入手，最後更把步驟大翻亂，雖然成功煮出一隻雞翼，但過程非常搞笑。

從何超欣的指導中，可聽出她是一個會下廚的千金小姐，清楚知道煎雞翼的步驟，相反哥哥的廚藝就較為遜色。

之後，何超欣與哥哥及小孩軒軒桐桐見面，一起吃飯時，何超欣都是先顧小孩，並主動餵他們，毫無架子。

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▲ 何猷君帶來妹妹何超欣做節目嘉賓。（節目截圖）

賭王孻女「文舞雙全」的學霸

何超欣以淡妝上鏡，平日甚少在幕前亮相，非常低調。而年紀輕輕的她皮膚水嫩，有大眼睛，小時候已被賭王大讚「靚到不得了」。

長大後的何超欣，更是樣樣皆精的學霸。

現年21歲的何超欣就讀美國麻省理工學院，學業成績優異，當年考大學時就已同時獲世界頂尖學府劍橋大學取錄，不過她想轉換生活環境所以選擇了美國的大學。

早在何超欣小學時，學業成績不但優良，也曾代表學校參加學界田徑比賽，小三已被選為「最有潛質運動員」。中學時，她到英國讀寄宿學校，以GCSE考獲9個A*畢業，數學更獲滿分。

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▲ 何超欣於2017年獲邀出席巴黎名媛舞會。（微博圖片）

升大學後，她也成為了中國留學生會會長，暑假時分別在英國怡和，及紐約安永會計師事務所實習。

而自小已學習芭蕾舞、中國舞及交際舞的她，於2017年就獲巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）邀請，成為在場唯一華人，但舞藝精通的她亦跳得頭頭是道，可謂「文舞雙全」的一名學霸。